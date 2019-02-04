Брат Ани Лорак рассказал подробности ее развода

По его словам, певица уже не так сильно переживает насчет развода.

«Я думаю, что основное переживание, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она уже пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация», — сказал брат Ани Лорак, пишет Soulpost.ru.

Он добавил, что сестра до последнего пыталась спасти брак, надеялась на примирение.

«Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего».

Однако расстояние сыграло свою роль. Как известно, бизнес Мурата на Украине, а Лорак последние годы работает в России.

«Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Оно затянулось и переросло в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах», — добавил Игорь Куек.

Вопрос относительно опеки над общей дочерью Софией даже не рассматривался.

«Здесь логично и понятно, с кем будет ребенок. То есть, по всем международным законам он остается с мамой. Без всяких «но». Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с его желанием, или не желанием. Тут уже логично, что она мама, она ее воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания».

Впрочем Ани Лорак не препятствует общению Мурата с Софией.

«Каролина очень friendly, дружески относится, по-человечески. У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочкой, изъявляет такое желание. А все, что касается имущества, это их личные договоренности. Я думаю, все будет хорошо, они решат полюбовно», — объяснил брат певицы.