Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа

Вдова Кирилла Толмацкого сообщила, что утром 6 февраля на канале музыканта в YouTube будет размещено новое музыкальное видео, подготовленное исполнителем.

— Имеющий уши услышит. В 11:00, в ЦКБ — церемония прощания с Кириллом, — написала Толмацкая в посте в "Инстаграме" под фотографией своего умершего супруга.