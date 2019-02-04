Пн, 4.02.2019
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  • Глазам не верим! Девушка сломала ограждение, чтобы попасть в VIP-зону таллиннского Simple Session

Глазам не верим! Девушка сломала ограждение, чтобы попасть в VIP-зону таллиннского Simple Session
Смотрите видео!

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Kuvatõmmis videost

ФОТО: Twitter/tnl

В социальных сетях стремительно распространяется видео с состязания скейтеров и роллеров Simple Session, которое проходило в минувшие выходные в Таллинне. На кадрах молодая девушка, пытаясь попасть в VIP-зону, ломает ограждение.

В Twitter были размещены кадры, на которых видно, как молодая девушка пытается перепрыгнуть через забор, чтобы попасть в VIP-зону на популярном мероприятии. Причем, попытка шустрой блондинки не увенчивается успехом, и она падает на пол.

Но девушка не останавливается и вновь пытается с разбега попасть в заветную зону. Однако охранники быстро ее догоняют и удаляют из VIP-пространства.

Elu24 связался с представителем фестиваля Simple Session.

«Попытки проникнуть за ограждение, конечно, были и ранее, но таких вещей раньше не происходило», – прокомментировал он. Тем не менее, он не знал, о ком именно идет речь и что стало дальше с девушкой, которая теперь становится звездой эстонского интернета.

Смотрите видео!

Смотрите видео!

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