Глазам не верим! Девушка сломала ограждение, чтобы попасть в VIP-зону таллиннского Simple Session

В Twitter были размещены кадры, на которых видно, как молодая девушка пытается перепрыгнуть через забор, чтобы попасть в VIP-зону на популярном мероприятии. Причем, попытка шустрой блондинки не увенчивается успехом, и она падает на пол.

Но девушка не останавливается и вновь пытается с разбега попасть в заветную зону. Однако охранники быстро ее догоняют и удаляют из VIP-пространства.

Elu24 связался с представителем фестиваля Simple Session.

«Попытки проникнуть за ограждение, конечно, были и ранее, но таких вещей раньше не происходило», – прокомментировал он. Тем не менее, он не знал, о ком именно идет речь и что стало дальше с девушкой, которая теперь становится звездой эстонского интернета.

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