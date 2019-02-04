Глазам не верим! Девушка сломала ограждение, чтобы попасть в VIP-зону таллиннского Simple Session
В социальных сетях стремительно распространяется видео с состязания скейтеров и роллеров Simple Session, которое проходило в минувшие выходные в Таллинне. На кадрах молодая девушка, пытаясь попасть в VIP-зону, ломает ограждение.
В Twitter были размещены кадры, на которых видно, как молодая девушка пытается перепрыгнуть через забор, чтобы попасть в VIP-зону на популярном мероприятии. Причем, попытка шустрой блондинки не увенчивается успехом, и она падает на пол.
Но девушка не останавливается и вновь пытается с разбега попасть в заветную зону. Однако охранники быстро ее догоняют и удаляют из VIP-пространства.
Elu24 связался с представителем фестиваля Simple Session.
«Попытки проникнуть за ограждение, конечно, были и ранее, но таких вещей раньше не происходило», – прокомментировал он. Тем не менее, он не знал, о ком именно идет речь и что стало дальше с девушкой, которая теперь становится звездой эстонского интернета.
Смотрите видео!
Смотрите видео!
best of simple session pic.twitter.com/E8g0Krsiac— tnl (@Dartgh) 3 February 2019