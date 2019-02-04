Горячо! Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Сколько бы фотосессий с Ириной Шейк не появлялось в сети, поклонники по-прежнему больше всего обожают личные кадры модели, которыми она делится на своей странице в Instagram. Вполне возможно, что публике уж слишком приелись идеально отретушированные снимки и потому ей намного более интересно смотреть на реальную жизнь, реальную фигуру и внешность звезд.