Пн, 4.02.2019
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  • Горячо! Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в нижнем белье

Горячо! Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в нижнем белье

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Irina Shayk

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

На новом фото модель выглядит очень сексуально.

Сколько бы фотосессий с Ириной Шейк не появлялось в сети, поклонники по-прежнему больше всего обожают личные кадры модели, которыми она делится на своей странице в Instagram. Вполне возможно, что публике уж слишком приелись идеально отретушированные снимки и потому ей намного более интересно смотреть на реальную жизнь, реальную фигуру и внешность звезд. 

ФОТО: Vida Press

На днях Шейк опубликовала в личном микроблоге кадр, на котором позирует в нижнем белье перед зеркалом. Казалось бы, в этом черно-белом снимке нет ничего особенного. Но поклонники пришли в восторг от сексуального фото и идеальной фигуры Ирины, а потому засыпали модель лестными комментариями. Что тут скажешь, она действительно роскошно выглядит! 

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