Горячо! Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в нижнем белье

На новом фото модель выглядит очень сексуально.
Сколько бы фотосессий с Ириной Шейк не появлялось в сети, поклонники по-прежнему больше всего обожают личные кадры модели, которыми она делится на своей странице в Instagram. Вполне возможно, что публике уж слишком приелись идеально отретушированные снимки и потому ей намного более интересно смотреть на реальную жизнь, реальную фигуру и внешность звезд.
На днях Шейк опубликовала в личном микроблоге кадр, на котором позирует в нижнем белье перед зеркалом. Казалось бы, в этом черно-белом снимке нет ничего особенного. Но поклонники пришли в восторг от сексуального фото и идеальной фигуры Ирины, а потому засыпали модель лестными комментариями. Что тут скажешь, она действительно роскошно выглядит!