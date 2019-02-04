Пн, 4.02.2019
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Разведенная Лорак показала округлившийся живот

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Ани Лорак, на днях оформившая развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, занята развитием карьеры. Она участвует в новых съемках, причем внедрила в работу и маленькую дочь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лоракопубликовала видео, на котором запечатлена во время фотосессии. Интересно, что компанию популярной исполнительнице составила ее дочь София. Для съемки певицу нарядили в красное обтягивающее платье до пят, изюминкой которого стало головокружительное декольте.

Кстати, этот разрез смутил многих подписчиков. Дескать, какой пример она подает своей подрастающей дочери. В то же время, некоторые заподозрили певицу в беременности... Смотри видео!

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