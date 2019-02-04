Китайский Новый год наступает! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 февраля

Следование законам Вселенной поможет стать счастливее и наладить связь с Фортуной. Нужно помнить о том, что и все плохое, и все хорошее возвращается назад, что мысли строят ваше будущее, что подобное притягивается в подобному. Если более пристально посмотреть на жизнь, то станет ясно, что почти все предсказуемо. Используйте эти знания себе во благо, особенно вначале февраля, когда наступает Китайский Новый год.

Овен

Овнам на этой неделе может не хватать сил и энергии. Звезды и планеты находятся в сильном диссонансе, поэтому силы будут покидать представителей данного знака очень быстро. Это довольно нервная неделя, неоднозначное время, в которое может произойти много необъяснимого и непонятного.

Вселенная подарит Овнам удачу в понедельник: в этот день недели можно будет смело браться за самые сложные дела дома и начинать проекты на работе.

Главное - не сидеть без дела в первый день недели, потому что возможности начать неделю правильно во вторник уже не будет. Поиски мотивации откладывать на потом не стоит - все самые свежие и полезные идеи будут приходить 4 февраля.

Телец

Не стоит недооценивать силу мысли и слова. Тельцам необходимо говорить себе и окружающим людям приятные вещи, и тогда позитивная энергетика вернется в двойном размере. С 6 по 8 февраля стоит посвятить себя семейным делам и общению с близкими, домашним делам, заняться уборкой или даже ремонтом.

В остальные дни можно побыть в уединении и сделать упор на личные вопросы. Одиноким Тельцам в эти три дня можно также посвятить себя романтике и поиску любви.

Эта неделя будет спокойной для Тельцов, потому что планеты стабильны и лишены негативной динамики. На выходных полезно будет сменить обстановку и сделать себе какой-нибудь подарок, потратить на себя немного денег, времени и сил. Можно записаться в парикмахерскую, обновить гардероб, отправиться в поездку.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе возможны некоторые проблемы с уверенностью. Это неминуемо отразится на делах, любви и работе. Многие люди теряются, когда в их жизни наступает черная полоса, но не стоит воспринимать события именно так. Это временный эффект, вызванный уменьшением активности планет. Важно быть внимательнее и не полагаться на память, записать все важные дела и даты в ежедневник, не упуская мелочей.

Со стороны окужающих Близнецы заподозрят хитрость и скрытые умыслы, могут дать о себе знать старые страхи и комплексы. Недоверие может превратить неделю в замкнутый круг,

и разорвать его поможет смелость. Не нужно позволять себе прогибаться под давлением неурядиц, закрываться от людей и от самих себя. В трудных ситуациях источником спасения станет интуиция.

Рак