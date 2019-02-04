Китайский Новый год наступает! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 февраля

Гороскоп от ведущего российского астролога поможет вам обрести удачу на этой неделе, а также сохранить веру в себя. Избежать проблем в любой из сфер жизни вполне реально, если знать больше о том, как в начале февраля расположились звезды.
Следование законам Вселенной поможет стать счастливее и наладить связь с Фортуной. Нужно помнить о том, что и все плохое, и все хорошее возвращается назад, что мысли строят ваше будущее, что подобное притягивается в подобному. Если более пристально посмотреть на жизнь, то станет ясно, что почти все предсказуемо. Используйте эти знания себе во благо, особенно вначале февраля, когда наступает Китайский Новый год.
Овен
Овнам на этой неделе может не хватать сил и энергии. Звезды и планеты находятся в сильном диссонансе, поэтому силы будут покидать представителей данного знака очень быстро. Это довольно нервная неделя, неоднозначное время, в которое может произойти много необъяснимого и непонятного.
Вселенная подарит Овнам удачу в понедельник: в этот день недели можно будет смело браться за самые сложные дела дома и начинать проекты на работе.
Главное - не сидеть без дела в первый день недели, потому что возможности начать неделю правильно во вторник уже не будет. Поиски мотивации откладывать на потом не стоит - все самые свежие и полезные идеи будут приходить 4 февраля.
Телец
Не стоит недооценивать силу мысли и слова. Тельцам необходимо говорить себе и окружающим людям приятные вещи, и тогда позитивная энергетика вернется в двойном размере. С 6 по 8 февраля стоит посвятить себя семейным делам и общению с близкими, домашним делам, заняться уборкой или даже ремонтом.
В остальные дни можно побыть в уединении и сделать упор на личные вопросы. Одиноким Тельцам в эти три дня можно также посвятить себя романтике и поиску любви.
Эта неделя будет спокойной для Тельцов, потому что планеты стабильны и лишены негативной динамики. На выходных полезно будет сменить обстановку и сделать себе какой-нибудь подарок, потратить на себя немного денег, времени и сил. Можно записаться в парикмахерскую, обновить гардероб, отправиться в поездку.
Близнецы
У Близнецов на этой неделе возможны некоторые проблемы с уверенностью. Это неминуемо отразится на делах, любви и работе. Многие люди теряются, когда в их жизни наступает черная полоса, но не стоит воспринимать события именно так. Это временный эффект, вызванный уменьшением активности планет. Важно быть внимательнее и не полагаться на память, записать все важные дела и даты в ежедневник, не упуская мелочей.
Со стороны окужающих Близнецы заподозрят хитрость и скрытые умыслы, могут дать о себе знать старые страхи и комплексы. Недоверие может превратить неделю в замкнутый круг,
и разорвать его поможет смелость. Не нужно позволять себе прогибаться под давлением неурядиц, закрываться от людей и от самих себя. В трудных ситуациях источником спасения станет интуиция.
Рак
Биополе человека - это гибкая структура, которой необходима постоянная подпитка. С 6 по 8 февраля можно помочь душе и телу обрести гармонию. Для этого потребуется осознание своих истинных целей, осторожность в принятии решений и вера в себя.
Звезды советуют Ракам больше двигаться, чаще бывать на улице и делать физические упражнения. Это поможет избавиться от повышенной психической утомляемости.
Следует выбрать свой путь, определиться с целями и задать темп своей жизни. Не стоит сидеть сложа руки или заниматься второстепенными делами. Пришло время отложить в сторону задачи, которые мешают вкладываться в будущее. Ничто не должно отвлекать от движения вперед. Важна будет умеренная самокритика, а также сдержанность в конфликтных ситуациях.
Лев
Львам астролог советует затаиться и ждать, пока судьба подарит им шанс на успех. Желательно избегать рисков и авантюр, оставаться вовлеченными во все и вся, сохраняя фокус на самых важных делах. Для каждого из знаков Зодиака существуют три секрета счастья. Из них самым главным станет умение забывать все плохое.
Мстительность и злопамятность - это проблемы, с которыми сталкиваются многие люди, но не все могут с ними совладать. Львам стоит сделать это в период с 4 по 10 февраля.
Понедельник будет самым продуктивным днем недели для представителей этого знака. В первый день недели планеты поспособствуют обострению интуиции и поднимут боевой дух Львов на новый уровень. Им повезет в любви и в работе. В домашних делах тоже настанет время удачи. Можно заниматься ремонтом, сделать генеральную уборку, а также избавиться от ненужных вещей.
Дева
Это будет время смены приоритетов, планов, обстановки в целом. Звезды рекомендуют отправляться в путешествия, деловые поездки, навещать родителей и старых друзей.
Некоторые проблемы с настроением могут начаться в воскресенье. В последний день недели потребуется максимальная осторожность в словах и действиях.
Окружающие будут обижаться намного сильнее обычно, поэтому лучше проявить уважение к чужим взглядам и интересам.
С 4 по 10 февраля звезды помогут представителям этого знака стать увереннее. Это будет очень важная неделя, в ходе которой можно поверить в светлое будущее и много для него совершить.
Весы
Весам на этой неделе нужно создать благоприятную энергетику в доме. Уют родных стен станет для Весов источником вдохновения, удачи и спокойствия. По этой причине не стоит ругаться с домочадцами, второй половинкой, родителями и детьми. Нужно как можно больше времени посвящать приятным делам. Эта неделя хорошо подходит для отдыха, релаксации, духовных поисков, самоанализа.
Вне дома стоит опасаться навязчивого мнения окружающих. Необходимо прислушиваться к нему, но не принимать за истину.
В бизнесе и финансовой сфере потребуются максимальное хладнокровие и осторожность: придется говорить "нет" всем, кто будет проявлять наглость и навязывать свое мнение.
Домашние и рабочие дела лучше выполнять без спешки.
Скорпион
Скорпионам астролог рекомендует выбросить из головы все свои страхи и комплексы. На этой неделе Вселенная хочет видеть в этих людях источник силы и уверенности. Планеты выстроятся таким образом, что вся неделя пройдет под эгидой позитивных энергетических волн. Это будет очень продуктивное время, которое лучше тратить на важные дела. На выходных можно активно отдохнуть.
Самый важный и динамичный день недели - 6 февраля. В этот день планеты активны, и это приведет к тому, что жизнь Скорпионов заиграет всеми красками.
Им понадобятся смелость и упорство. Не стоит бояться перемен, как внутренних, так и в делах: все, что произойдет, пойдет только на пользу в будущем.
Стрелец
Стрельцов ждет стабильная неделя. Благоприятное время обусловлено активностью и предсказуемостью планет. Удача последует за Стрельцами всюду, но будут и некоторые опасности. Вселенная откроет миру темную сторону характера представителей этого знака. Речь идет о стремлении к манипуляциям. По этой причине нужно проявлять гибкость и понимание по отношению к окружающим.
Не стоит делиться ни с кем своими чувствами и планами, да и работать лучше самостоятельно, без просьб о помощи. Людям незачем знать о том, что на уме у Стрельцов.
Рожденным под влиянием этого Огненного знака нужно показывать свою скромность, не перекладывать ответственность на чужие плечи и обращать внимание на мелочи.
Козерог
6 февраля - самый лучший день недели для заведения новых знакомств. Это будет прекрасное время для любовных признаний и свиданий. Нужно всячески повышать уровень духовной близости с любимым человеком. В отношениях с окружающими на этой неделе потребуется проявлять самостоятельность и небольшую отчужденность. Причина состоит в активизации энергетических вампиров. Козерогам понадобится эффективная защита от их воздействия.
На этой неделе у представителей этого знака возможны резкие перепады настроения, поэтому астролог предостерегает от импульсивности и неусмотрительности.
Стоит проще относиться к тем переменам, которые происходят автоматически и могут лишь быть принятыми. Нужно стараться не гнуть свою линию, а плыть по течению хотя бы на выходных.
Водолей
Водолеям важно избежать энергетического истощения в эти семь дней. 6 февраля повышенная активность планет может негативно сказаться на запасе сил этих людей. Многие процессы, происходящие вокруг, окажутся весьма энергозатратными, потому что пока не принесут Водолеям видимого результата. Чтобы не обратить свои же усилия против себя, людям этого знака потребуется запастись терпением и осторожностью.
Вселенная подарит им удачу в любви. Стоит посвятить себя поискам второй половинки или переводу уже существующих отношений на новый уровень.
Лекарством от всех бед выступит жизнелюбие. Нужно делиться позитивом с окружающими, и они начнут сами выступать в роли инициаторов общения.
Рыбы
В личной жизни многих Рыб ожидают перемены. Не нужно бросаться в любовь с головой, оставив немного места и времени на дела и работу. Стоит опасаться интриг и бурных романов. Сейчас удачу обеспечит спокойствие. Романтичные встречи и семейные посиделки по вечерам помогут Рыбам избавиться от стрессов и волнения, сменить обстановку и отдохнуть душевно.
В финансовой сфере придется вычеркнуть все, что мешает добиваться успеха. Пришла пора делать ход конем. Вера в себя в начале февраля очень важна.
Планеты и звезды настроены на помощь Рыбам, поэтому не стоит сидеть без дела или пассивно ожидать счастливого случая. Даже на выходных важно не выпадать из информационного поля.
Эксперты dailyhoro.ru советуют всем на этой неделе прислушиваться к голосу сердца, следовать ощущениям и заглядывать в прогнозы Василисы Володиной.