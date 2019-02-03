«Собрался народ на поминки». Шнуров написал стихотворение в память о Децле

Для себя, а не для протокола

Рэп-исполнитель умер в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор Децла Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена музыканта написала прощальный пост о муже. Следователи осматривают место гибели Кирилла Толмацкого, начата проверка.