«Собрался народ на поминки». Шнуров написал стихотворение в память о Децле

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение рэперу Децлу (Кириллу Толмацкому), который ушел из жизни сегодня ночью в возрасте 35 лет. Музыкант опубликовал его в Instagram.
Вечеринка у Децла дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал
Для себя, а не для протокола
"Мои слезы, моя печаль".
Рэп-исполнитель умер в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор Децла Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена музыканта написала прощальный пост о муже. Следователи осматривают место гибели Кирилла Толмацкого, начата проверка.