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«Собрался народ на поминки». Шнуров написал стихотворение в память о Децле

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Сергей Шнуров.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение рэперу Децлу (Кириллу Толмацкому), который ушел из жизни сегодня ночью в возрасте 35 лет. Музыкант опубликовал его в Instagram.

Вечеринка у Децла дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал

Для себя, а не для протокола

"Мои слезы, моя печаль".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рэп-исполнитель умер в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор Децла Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена музыканта написала прощальный пост о муже. Следователи осматривают место гибели Кирилла Толмацкого, начата проверка.

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