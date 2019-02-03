Названа причина смерти Децла

Отмечается, что после выступления исполнитель чувствовал себя отлично и на недомогания не жаловался. Однако около часа ночи ему стало плохо, и близкие вызвали скорую. Врачи, однако, успели только зафиксировать его смерть. При этом сообщается, что раньше проблем с сердцем у рэпера не было.