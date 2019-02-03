Умер рэпер Децл

По словам Беленеца, Децл выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. «Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что точные сведения будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появится в социальных сетях.