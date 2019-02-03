Вс, 3.02.2019
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Умер рэпер Децл

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Децл.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни.

«Кирилла больше нет», — написал в Facebook его отец, продюсер Александр Толмацкий.

Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у 35-летнего Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске, передает Lenta.ru

По словам Беленеца, Децл выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. «Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что точные сведения будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появится в социальных сетях.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

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