«Остров пыток». Экс-участница «Дом-2» раскрыла мерзкие издевательства на шоу

Пост с разоблачением популярного шоу Валерия разместила на своей странице в Instagram, пишет Life.ru.

«Хочется раскрыть всем великую тайну о жизни на «острове любви». Именно в кавычках, потому что я назвала бы это островом пыток».

Девушка рассказала, что вовсе не собиралась имитировать беременность от одного из участников проекта, в чем ее позже обвинили и зрители, и ведущие. Лера всего лишь сделала тест, который ей передали редакторы. И положительный результат стал шоком в первую очередь для нее самой.

«Как же так, спросите вы, зачем же делать темы на участниках? Потому что на тот момент на острове обсуждать было вообще нечего, и я абсолютно не рада, что мне подарили эту черную популярность за счет мнимой беременности».

Рассказала экс-участница и о других способах, которыми редакторы программы поднимают упавшие рейтинги.

«Участники боятся идти на эти конкурсы, т.к. там задания а-ля: поцелуй в лобок, съешь говно, отрежь ресницы. Извините, но это не участницы шлюхи — это редакторы острова их такими выставляют».

По словам девушки, именно из-за редакторов жизнь на острове показалась ей невыносимой. Напоследок она дала совет будущим участникам реалити-шоу.