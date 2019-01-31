Зашкаливает! Ирина Шейк похвасталась щенками и глубоким декольте

33-летняя топ-модель Ирина Шейк прибыла в Москву в качестве амбассадора Marc Jacobs Beauty. Звезда вернулась на родину для встречи с поклонниками в магазине Sephora в ТРК«Атриум»: она поделилась своими бьюти-секретами и рассказала о любимых средствах марки, пишет Cosmopolitan.