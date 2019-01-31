Чт, 31.01.2019
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  • Зашкаливает! Ирина Шейк похвасталась щенками и глубоким декольте

Зашкаливает! Ирина Шейк похвасталась щенками и глубоким декольте

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ФОТО: Vida Press

33-летняя топ-модель Ирина Шейк прибыла в Москву в качестве амбассадора Marc Jacobs Beauty. Звезда вернулась на родину для встречи с поклонниками в магазине Sephora в ТРК«Атриум»: она поделилась своими бьюти-секретами и рассказала о любимых средствах марки, пишет Cosmopolitan.

Ирина уже успела опубликовать первый снимок из морозной России. В Instagram она запечатлена с двумя щенками из приюта. Животные выглядят забавно. «Если кто-то хочет приютить Колизея и Глинку, обращайтесь в приют», — прокомментировала Ирина снимок.

ФОТО: Vida Press

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