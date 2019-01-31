На высоких каблуках: нежный образ беременной Меган Маркл восхитил фанатов

Не так давно Меган Маркл была назначена патроном Национального театра Великобритании. Однако с тех пор герцогиня Сассекская еще ни разу не наносила официальный визит. Исправить эту ситуацию беременная супруга принца Гарри решила вчера: Меган была замечена около входа в театр, где ее встретило руководство. Целью визита Маркл стало желание герцогини больше узнать о работе театра, познакомиться с его самыми яркими актерами и принять участие в мастер-классе.