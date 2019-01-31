Чт, 31.01.2019
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  • На высоких каблуках: нежный образ беременной Меган Маркл восхитил фанатов

На высоких каблуках: нежный образ беременной Меган Маркл восхитил фанатов

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Герцогиня Сассекская посетила с официальным визитом Национальный театр Великобритании.

Не так давно Меган Маркл была назначена патроном Национального театра Великобритании. Однако с тех пор герцогиня Сассекская еще ни разу не наносила официальный визит. Исправить эту ситуацию беременная супруга принца Гарри решила вчера: Меган была замечена около входа в театр, где ее встретило руководство. Целью визита Маркл стало желание герцогини больше узнать о работе театра, познакомиться с его самыми яркими актерами и принять участие в мастер-классе.

ФОТО: Ray Tang / ZUMAPRESS.com

Для официального визита Меган выбрала нежный и элегантный образ: светло-бежевое платье герцогиня Сассекская дополнила жакетом в тон от бренда Brandon Maxwell. Завершали образ светлые лодочки от Aquazzura Matilde - любимого бренда Маркл.

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