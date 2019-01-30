Видео: этот шестилетний мальчик стал самым молодым парикмахером в мире

Прирожденный талант и страсть к какому-либо делу способны любого из нас сделать знаменитым. Для этого вовсе не обязательно быть причастным к миру шоу-бизнеса.
Герой нашей сегодняшней истории, парикмахер из провинции Сычуань (Китай), также успел обзавестись своей армией поклонников и прославиться на весь мир. Главным образом потому, что ему всего шесть лет, пишет Fabiosa.ru.
Цзян Хунци (Jiang Hongqi) начал помогать своим родителям в салоне красоты, когда ему исполнилось четыре года. Поначалу мальчику подсказывали взрослые, но со временем он овладел навыками, которые позволили ему предоставлять собственные услуги.
Цзян необычайно ловко и точно обращается с ножницами, расческами, фенами и бритвами. Кстати, он обслуживает не только клиентов, но и себя самого! Подстричь и уложить свои волосы для юного стилиста — дело пары минут.
Пользователи соцсетей высоко оценивают опыт и навыки Цзяна и мечтают стать его клиентами.
А вы бы решились сесть в кресло к 6-летнему парикмахеру? Ждем ваши ответы в комментариях!