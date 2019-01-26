Сб, 26.01.2019
Любовница Александра Цекало добилась его развода с сестрой Веры Брежневой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Порнозвезда»: фанаты распекли Ани Лорак за развратный снимок

«Порнозвезда»: фанаты распекли Ани Лорак за развратный снимок

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Артистка нарвалась на резкую критику со стороны фанатов. Многие в штыки восприняли ее желание оголится. 

Популярная исполнительница Ани Лорак навлекла на себя шквал критики, опубликовав весьма откровенный снимок в своей Instagram. 

Певица показалась в платье-кольчуге, которое едва прикрывает самые интересные места. Фолловеры, судя по всему, не были готовы к такому смелому шагу Лорак и решительно осудили артистку.

Один из пользователей сравнил артистку с порнозвездой: 

"Ты постепенно превращаешься в порнозвезду. Выгибаешься, как утка". Другие отметили постоянство поз певицы на всех снимках: "Вечно одна и та же поза". Кто-то даже назвал исполнительницу "лошадью". 

Впрочем, были и лестные комментарии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ