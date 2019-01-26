«Порнозвезда»: фанаты распекли Ани Лорак за развратный снимок

Популярная исполнительница Ани Лорак навлекла на себя шквал критики, опубликовав весьма откровенный снимок в своей Instagram.

Певица показалась в платье-кольчуге, которое едва прикрывает самые интересные места. Фолловеры, судя по всему, не были готовы к такому смелому шагу Лорак и решительно осудили артистку.

Один из пользователей сравнил артистку с порнозвездой:

"Ты постепенно превращаешься в порнозвезду. Выгибаешься, как утка". Другие отметили постоянство поз певицы на всех снимках: "Вечно одна и та же поза". Кто-то даже назвал исполнительницу "лошадью".