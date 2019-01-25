Пт, 25.01.2019
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  • Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову

Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову
ФОТО

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com

Певица решила ответить на снимки российской балерины в ледяной купели. Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой она сидит в горячем джакузи на природе. 

Телеведущая отметила январские каникулы в Куршевеле во Франции. В курортный город она поехала вместе со своими близкими подругами. Ольга Бузова регулярно делилась со своими поклонниками снимками и видеозаписями с отдыха. На одной из фотографий она запечатлена в горячей ванне на фоне зимнего пейзажа.

«Мое доброе утро. Сейчас перекусим и на склон», – рассказала о своих планах певица.

Если же ее предшественница Анастасия Волочкова столкнулась с критикой подписчиков после публикации снимка в ледяной купели, то Ольга Бузова, наоборот, получила множество комплиментов. 

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