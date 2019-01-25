Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову

Телеведущая отметила январские каникулы в Куршевеле во Франции. В курортный город она поехала вместе со своими близкими подругами. Ольга Бузова регулярно делилась со своими поклонниками снимками и видеозаписями с отдыха. На одной из фотографий она запечатлена в горячей ванне на фоне зимнего пейзажа.