Чт, 24.01.2019
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24-летнюю блогершу парализовало после того, как она на курорте погладила кошку

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ФОТО: Instagram

Юная девушка-блогер из Великобритании Джемма Берч попала в больницу из-за того, что погладила бездомную кошку. У нее обнаружили редкое заболевание, передает Daily Mail.

Берч провела свой отпуск в португальском курортном городе Албуфейра, где встретила животное на одной из улиц. Пушистый зверь бежал за ней до самого отеля, чем привлек внимание девушки. Блогер приютила кошку и назвала ее Катариной.

24-летняя девушка ласкала, гладила и ухаживала за кошкой во время своего отдыха, и в последний день пребывания в стране почувствовала сильное недомогание. Сначала ее начало тошнить, а затем блогер потеряла сознание.

Джемму отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее редкий синдром Гийена-Барре, при котором происходит воспаление в спинном мозге и соседних нервах. Медики предположили, что девушка заразилась от кошки, которая, в свою очередь, отравилась сырым мясом. 

Через неделю Берч выписали, но уже через несколько дней она перестала чувствовать свои ноги и вернулась в медучреждение: реакция ее иммунитета оказалась сильной и повредила нервную систему.

Блогер смогла полностью выздороветь лишь через год. В настоящее время она рассказывает своим подписчикам о том, как проходило восстановление. 

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