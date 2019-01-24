24-летнюю блогершу парализовало после того, как она на курорте погладила кошку

Берч провела свой отпуск в португальском курортном городе Албуфейра, где встретила животное на одной из улиц. Пушистый зверь бежал за ней до самого отеля, чем привлек внимание девушки. Блогер приютила кошку и назвала ее Катариной.

24-летняя девушка ласкала, гладила и ухаживала за кошкой во время своего отдыха, и в последний день пребывания в стране почувствовала сильное недомогание. Сначала ее начало тошнить, а затем блогер потеряла сознание.

Джемму отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее редкий синдром Гийена-Барре, при котором происходит воспаление в спинном мозге и соседних нервах. Медики предположили, что девушка заразилась от кошки, которая, в свою очередь, отравилась сырым мясом.

Через неделю Берч выписали, но уже через несколько дней она перестала чувствовать свои ноги и вернулась в медучреждение: реакция ее иммунитета оказалась сильной и повредила нервную систему.