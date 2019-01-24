Новый вызов! Угадайте в этом озорном мальчишке эстонскую знаменитость

В то время, как в социальных сетях активно проходит акция #10yearchallenge, в ходе которой люди со всего мира делятся своими фотографиями с разницей в десять лет, эстонский певец решил отличиться.

С черно-белого снимка в Instagram на нас смотрит озорной мальчишка в котором все же, как нам кажется, легко прочитываются черты ныне известного эстонского музыканта.

ФОТО: Tv3/Erakogu

Танель Падар подумал, что разница в десять лет - несерьезна, поэтому он опубликовал свою фотографию тридцатилетней давности. Певец выразил мнение, что в ходе #10yearchallenge женщины подбирают снимки, на которых разница-то толком и не видна.