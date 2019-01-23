Остановитесь! Поклонники в ужасе от вида Малышевой после уколов красоты

Однако увлечение уколами красоты не приводит ни к чему хорошему, а лицо превращается в маску. На днях телеведущая поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует рядом с Татьяной Устиновой и Ариной Шараповой.

Поклонники с трудом узнали на фотографии Малышеву и пришли в ужас от ее внешнего вида, так как лицо телеведущей сильно изменилось. Судя по всему, недавно Елена вновь была у косметолога и явно перестаралась с очередными уколами. «Столько всего делаете, а выглядите не очень. Что же это за омоложение такое?»; «Малышева обкололась… Не узнать»; «Просто стало страшно…»; «Лицо перетянутое», — пишут в комментариях пользователи Сети.