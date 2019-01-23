Ср, 23.01.2019
В Эстонии предлагают работу гадалкам и предсказателям на дому, официальный договор! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Остановитесь! Поклонники в ужасе от вида Малышевой после уколов красоты

Остановитесь! Поклонники в ужасе от вида Малышевой после уколов красоты

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Елена Малышева

ФОТО: SCANPIX

Известная телеведущая Елена Малышева никогда не скрывала, что часто посещает косметолога. Уже более 20 лет она делает уколы ботокса, чтобы выглядеть моложе своих лет и бороться с морщинами, пишет Eg.ru.

Однако увлечение уколами красоты не приводит ни к чему хорошему, а лицо превращается в маску. На днях телеведущая поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует рядом с Татьяной Устиновой и Ариной Шараповой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

Поклонники с трудом узнали на фотографии Малышеву и пришли в ужас от ее внешнего вида, так как лицо телеведущей сильно изменилось. Судя по всему, недавно Елена вновь была у косметолога и явно перестаралась с очередными уколами. «Столько всего делаете, а выглядите не очень. Что же это за омоложение такое?»; «Малышева обкололась… Не узнать»; «Просто стало страшно…»; «Лицо перетянутое», — пишут в комментариях пользователи Сети.

Также поклонники отметили, что Устинова и Шарапова на фоне Малышевой выглядят гораздо лучше, хотя явно не перебарщивают с косметологическими процедурами и обладают живыми лицами без особых следов ботокса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ