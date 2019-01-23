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  • Эстонская актриса Карин Раск заметно похорошела, и вот в чем причина!

Эстонская актриса Карин Раск заметно похорошела, и вот в чем причина!
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Coca-Cola Plaza, Tallinn. 22.01.2019. “Klassikokkutulek 3: Ristiisad” – pidulikule esilinastus. Foto: Madis Sinivee/Eesti Meedia

ФОТО: Madis Sinivee /

39-летняя звезда эстонского кино вчера посетила премьеру фильма «Klassikokkutulek 3: Ristiisad», которая прошла в столичном кинотеатре Coca-Cola Plaza. 

Гости премьеры сразу заметили округлившийся живот Карин Раск и принялись поздравлять актрису со скорым прибавлением в семействе.

Стоит отметить, что беременность очень к лицу Карин Раск, выглядит она просто сногсшибательно.

ФОТО: Madis Sinivee /

Актриса Катрин Раск, лицо марки одежды Kalamaja Princess, и ее муж, производитель мороженого La Muu Расмус Раск ждут прибавления уже этой весной. У пары уже есть двое детей – сын Хуго и дочь Натали.

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