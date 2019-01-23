Эстонская актриса Карин Раск заметно похорошела, и вот в чем причина!
39-летняя звезда эстонского кино вчера посетила премьеру фильма «Klassikokkutulek 3: Ristiisad», которая прошла в столичном кинотеатре Coca-Cola Plaza.
Гости премьеры сразу заметили округлившийся живот Карин Раск и принялись поздравлять актрису со скорым прибавлением в семействе.
Стоит отметить, что беременность очень к лицу Карин Раск, выглядит она просто сногсшибательно.
Актриса Катрин Раск, лицо марки одежды Kalamaja Princess, и ее муж, производитель мороженого La Muu Расмус Раск ждут прибавления уже этой весной. У пары уже есть двое детей – сын Хуго и дочь Натали.