Ракам лучше заняться личными проблемами, а Львов могут подвести друзья: гороскоп на 23 января

Скорее читайте астрологический прогноз на 23 января для всех знаков Зодиака.
Овен
Поверьте в себя, ведь в этот день успех, карьера и благополучие будут зависеть от образа мышления и от умения поддержать хорошие отношения с коллегами, пишет Segodnya.
Телец
Некто, совершенно с вашей работой не связанный, поможет в решении какой-то стратегически важной рабочей проблемы. Не забудьте его поблагодарить.
Близнецы
В этот день постарайтесь обойтись без шуток, особенно по отношению к коллегам и шефу. Вряд ли они сегодня адекватно воспримут ваш юмор.
Рак
Займитесь решением личных проблем, дальше откладывать нельзя. Иначе в ближайшее время они (проблемы) одновременно свалятся на вашу голову.
Лев
Люди, которых вы долгое время считали своими друзьями, могут подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке.
Дева
Не путайте личную жизнь и работу. Сегодня однозначно придется разбираться с чем-то одним. А так как в обеих сферах все не так благополучно — выбор за вами.
Весы
Сегодня следует руководствоваться в действиях своими интуицией и опытом. Кроме этого, не забудьте о поддержании дружеских отношений с коллегами.
Скорпион
Не мудрите, пытаясь придумать какую-то уникальную возможность подзаработать. Самыми верными и прибыльными решениями будут наиболее простые.
Стрелец
Давно вы так не рвались на работу, как сегодня! Вы полны сил и энтузиазма, а значит с легкостью справитесь с делами, которые ранее не поддавались.
Козерог
Любое дело в ваших руках будет доведено до конца и вы проявите при этом немало упорства и трудолюбия. Такое рвение начальство не может не оценить.
Водолей
Сегодня у вас появится хороший повод для того, чтобы убедиться самому и доказать окружающим, что вы великолепно справляетесь со своими обязанностями.
Рыбы
Нынче у вас будет множество соблазнов, которые будут отвлекать от работы и мешать сосредоточиться. Возьмите, наконец, себя в руки и начните трудиться.