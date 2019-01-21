Непростые дни – готовьтесь! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 января

Искренность - второй компонент счастья. Стоит открыто обсуждать спорные моменты: такие разговоры могут быть встречены негативом, но это лучше, чем обиды из-за недосказанности впоследствии.

Стрелец

Стрельцам лучше избавиться от желания мстить окружающим за прежние обиды. Это самое лучшее время для прощения людей, духовных поисков, философского взгляда на проблемы.

Те, кому удастся обуздать отрицательные мысли и желания, могут не опасаться энергетических ударов и извне и со стороны собственного прошлого.

На выходных можно затеять генеральную уборку дома по правилам фэн-шуй. Восточное учение поможет Стрельцам наладить гармонию в своем жилище. Порядок в доме приведет к порядку в голове и в жизни в целом. Стоит опасаться дорогостоящих приобретений и длительных поездок, особенно в конце недели. Стереотипное мышление тоже будет опасным, поэтому лучше полагаться на себя, а не на мнение случайных людей вокруг.

Козерог

Козерогам стоит избавиться от лени и апатии: планеты сейчас не в духе, поэтому, если бросить все на произвол судьбы, можно потерять то, что уже достигнуто. Козерогам нельзя надеяться лишь на одну Фортуну. В финансовых делах пора обратить внимание на мелочи. В любовной сфере тоже лучше не упускать мелких деталей.

Всем представителям этого знака, которым удастся не опустить руки, Вселенная подарит новые возможности. Это будет яркое и насыщенное время.

Особенно подходящие дни для переговоров, работы над собой, дорогостоящих приобретений и новых начинаний - 21, 22 и 23 января. Главное - не перекладывать ответственность на других и помнить о своих целях.

Водолей

Многие из любовных и финансовых проблем решатся сами собой в этот период. Ближе к 26 и 27 января нужно будет взять себя в руки и настроиться на спокойный отдых без мыслей о работе. Некоторым Водолеям предстоит работать в выходные. Звезды советуют не переутомляться и не брать на себя лишней ответственности.

Стоит построить четкие границы между домом и работой. Второй половинке может не понравиться постоянное эмоциональное пребывание на работе.

Водолеям часто приходится думать о делах, но на этой неделе лучше знать, когда нужно отдыхать, а когда работать. В противном случае домочадцы затаят обиду, что добавит проблем и подольет масла в огонь.

Рыбы

Рыбам астролог рекомендует повышать энергетику и жизненный тонус, потому что звезды и планеты заберут у них часть сил. В целом неделя будет весьма динамичной и благоприятной, но не всегда все идет по плану в такие периоды. Срывы планов возможны во всех сферах жизни, поэтому нужно под рукой всегда иметь план Б.

Рыбы довольно чувствительны к неудачам, но на этой неделе Вселенная постарается проверить их на прочность.

Проявится это в постоянных мелких неурядицах. Рыбам нужно сохранять спокойствие, чтобы удача не покинула их.

Придется сделать выбор: стать сильными и храбрыми или остаться нерешительными и ведомыми.