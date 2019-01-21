Непростые дни – готовьтесь! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 21 по 27 января

Василиса Володина входит в число самых популярных астрологов в России. Ее прогнозы помогают людям сохранять веру в себя и привлекать удачу в свою жизнь. Следуйте ее рекомендациям на этой неделе, чтобы не попасть впросак.
У каждого из нас есть свои пороки и слабости, но успешен тот, кто может с ними совладать. В эти семь непростых дней, большинство из которых будут довольно непредсказуемыми, рекомендуется мыслить критически. Сохраняйте самообладание и двигайтесь к целям без страха.
Овен
Овнам стоит сфокусировать свое внимание на финансовой сфере жизни. Трудолюбие и повышенная энергетика - две главные составляющие побед в денежной сфере и бизнесе. Овнам проще будет влиять на людей благодаря их харизме. Это будет продуктивное время, особенно в начале недели.
В остальных сферах ситуация будет просто стабильной, что уже хорошо. В амурных делах стоит затаиться и ждать удобного момента для нападения. Рискованные поступки могут нарушить ваши планы.
Любовь - это не сделка, а чувство глубокого уважения к партнеру. Украсьте жизнь близких любовью, чтобы они ответили вам тем же.
Телец
Период с 21 по 27 января - время встреч. Многие из них помогут Тельцам преуспеть на работе и в бизнесе, а некоторые просто окажут позитивное влияние на настроение и удачу. Также на выручку придет обостренная интуиция. Звезды советуют доверять шестому чувству не только в критических ситуациях, но и во всех остальных. Стоит тщательнее продумывать планы на будущее.
Кроме того, представителям этого знака пора заняться самыми важными делами, которые больше нельзя откладывать в дальний ящик. Можно принимать важные решения дома и на работе.
А вот чего не стоит делать абсолютно точно, так это давать пустые обещания, а также критиковать себя или окружающих.
Последствия такого поведения могут быть достаточно плачевными. Разрушать любые отношения будут негативные установки: они вызывают ревность, зависть и обиды.
Близнецы
Для Близнецов неделя окажется весьма стабильной и благоприятной. Планеты и звезды будут находиться в полной гармонии друг с другом, поэтому можно полностью отдавать себя делам или любовным приключениям, либо и тому, и другому сразу. Иногда чтобы что-то получить, нужно от чего-то избавиться.
Когда разум чист, а душа свободна, открываются любые двери. На этой неделе можно начинать новые проекты на работе, искать новые источники дохода, знакомиться с людьми.
Близнецам также можно поменять свой образ, обновить гардероб. Походы по магазинам очень хорошо скажутся на настроении представителей данного знака.
Планетам и звездам хочется видеть новых Близнецов, с новыми целями и амбициями.
Рак
Ракам звезды советуют создать благоприятную энергетику в доме. Так можно будет избежать серьезных ссор и скандалов, настроиться на работу или на домашние дела, уборку, ремонт, переезд. Абсолютно все на этой неделе закрутится вокруг дома. Возможно, придется купить что-то новое, выбросить старые вещи. Также стоит ждать незваных гостей.
В грядущие семь дней дома лучше всего заниматься любой работой.
Даже на выходных отдых перед телевизором не будет эффективным, поэтому лучше сделать что-нибудь полезное.
Не стоит забывать о том, что нужно бывать на свежем воздухе и больше двигаться в целом. Звезды и планеты могут сделать Раков более сентиментальными, поэтому лучше устремить взгляд в будущее.
Лев
Проявить сдержанность - вот основная задача для Львов сейчас. Это касается коллег и родственников, друзей и малознакомых людей. Не стоит гнуть свою линию и во что бы то ни стало доказывать правоту.
Споры и конфликты сейчас очень опасны. Гибкость и дипломатия в разговорах и отношениях - вот основной секрет сохранения всего, чего удалось достичь ранее.
На работе и дома не стоит браться за все дела одновременно. Нужно позволить себе стать последовательными. Не стоит поспешно принимать важные решения на выходных: у Львов может появиться ворох дурных мыслей или сомнений, которые будет очень сложно развеять.
Дева
Дев звезды и планеты могут сделать более ревнивыми. В отношениях с друзьями, родственниками и, конечно же, второй половинкой стоит быть сдержанными и великодушными. Девам не стоит говорить "нет", когда значимые люди будут просить об одолжениях, однако не следует жертвовать своим временем ради сомнительных личностей.
Звезды и планеты сейчас в некоем диссонансе друг с другом, поэтому могут отмечаться резкие перепады настроения. Неделю сложно назвать простой и понятной:
у Дев появятся новые конкуренты, однако вместе с тем придет и новая мотивация. Главное - не спешить с выводами и не торопиться в принятии решений.
Возможно, Вселенная подбросит некую диллему.
Весы
Представителей данного знака Зодиака может поглотить ностальгия. В некоторых случаях мысли о прошлом способны заставить их потерять удачу. Осторожность и взгляд в будущее - вот то, что требуется Весам сейчас больше всего. Нужно проверять себя, делать продуманные шаги.
Планеты и звезды нейтрализуют негативное действие друг друга, но и большой удачи Весам не подарят, поэтому они будут предоставлены сами себе,
находясь в состоянии свободного плавания.
Не исключено, что свободные Весы встретят свою вторую половинку на этой неделе. Интуиция будет далеко не самой сильной, поэтому стоит проверить любовную совместность. Это касается и тех, кто уже находится в отношениях. Семейным Весам лучше посвятить свое время близким. Нужно сменить приоритеты хотя бы на эти семь дней, чтобы показать свою любовь тем, кто дорог.
Скорпион
Завистники и недоброжелатели активизируются на этой неделе, поэтому стоит опасаться открытой вражды.
Эта неделя хороша для уединения, спокойной и размеренной работы, релаксации и отдыха. Полезными также будут домашние дела.
Ими лучше заниматься в одиночку, не прося никого о помощи. В вопросах любви Скорпионам, наоборот, понадобится решительность. Трусость не даст добиться сердца и любви понравившегося человека либо решить острый семейный конфликт.
Искренность - второй компонент счастья. Стоит открыто обсуждать спорные моменты: такие разговоры могут быть встречены негативом, но это лучше, чем обиды из-за недосказанности впоследствии.
Стрелец
Стрельцам лучше избавиться от желания мстить окружающим за прежние обиды. Это самое лучшее время для прощения людей, духовных поисков, философского взгляда на проблемы.
Те, кому удастся обуздать отрицательные мысли и желания, могут не опасаться энергетических ударов и извне и со стороны собственного прошлого.
На выходных можно затеять генеральную уборку дома по правилам фэн-шуй. Восточное учение поможет Стрельцам наладить гармонию в своем жилище. Порядок в доме приведет к порядку в голове и в жизни в целом. Стоит опасаться дорогостоящих приобретений и длительных поездок, особенно в конце недели. Стереотипное мышление тоже будет опасным, поэтому лучше полагаться на себя, а не на мнение случайных людей вокруг.
Козерог
Козерогам стоит избавиться от лени и апатии: планеты сейчас не в духе, поэтому, если бросить все на произвол судьбы, можно потерять то, что уже достигнуто. Козерогам нельзя надеяться лишь на одну Фортуну. В финансовых делах пора обратить внимание на мелочи. В любовной сфере тоже лучше не упускать мелких деталей.
Всем представителям этого знака, которым удастся не опустить руки, Вселенная подарит новые возможности. Это будет яркое и насыщенное время.
Особенно подходящие дни для переговоров, работы над собой, дорогостоящих приобретений и новых начинаний - 21, 22 и 23 января. Главное - не перекладывать ответственность на других и помнить о своих целях.
Водолей
Многие из любовных и финансовых проблем решатся сами собой в этот период. Ближе к 26 и 27 января нужно будет взять себя в руки и настроиться на спокойный отдых без мыслей о работе. Некоторым Водолеям предстоит работать в выходные. Звезды советуют не переутомляться и не брать на себя лишней ответственности.
Стоит построить четкие границы между домом и работой. Второй половинке может не понравиться постоянное эмоциональное пребывание на работе.
Водолеям часто приходится думать о делах, но на этой неделе лучше знать, когда нужно отдыхать, а когда работать. В противном случае домочадцы затаят обиду, что добавит проблем и подольет масла в огонь.
Рыбы
Рыбам астролог рекомендует повышать энергетику и жизненный тонус, потому что звезды и планеты заберут у них часть сил. В целом неделя будет весьма динамичной и благоприятной, но не всегда все идет по плану в такие периоды. Срывы планов возможны во всех сферах жизни, поэтому нужно под рукой всегда иметь план Б.
Рыбы довольно чувствительны к неудачам, но на этой неделе Вселенная постарается проверить их на прочность.
Проявится это в постоянных мелких неурядицах. Рыбам нужно сохранять спокойствие, чтобы удача не покинула их.
Придется сделать выбор: стать сильными и храбрыми или остаться нерешительными и ведомыми.
Постарайтесь избавиться от беспокойства. Звезды помогут всем, кто этого действительно заслужит, показав верность своему желанию стать лучше, советуют специалисты dailyhoro.ru.