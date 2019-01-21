Майкл Джексон на протяжении семи лет насиловал молодого танцора - СМИ

Американского певца и актера Майкла Джексона, скончавшегося в 2009 году, обвинили в новых изнасилованиях несовершеннолетних.
С сенсационным признанием выступил танцор Уэйд Робсон, который рассказал, что король поп-музыки на протяжении семи лет регулярно принуждал его к интимной близости. Откровения хореографа цитирует британский таблоид The Sun.
По словам Робсона, Майкл Джексон заинтересовался им, когда мальчику было всего семь лет. Знаменитость жестоко изнасиловала несчастного, строго-настрого наказав хранить произошедшее в тайне от взрослых. Будущий танцор никому не стал рассказывать о надругательствах со стороны Джексона, чем и воспользовался последний. По словам Робсона, поп-король насиловал его на протяжении семи лет, пока мальчику не исполнилось 14. В этот момент Джексон полностью потерял интерес к своему «маленькому другу», как он называл танцора.
Признания Уэйда Робсона прозвучат в документальном фильме «Покидая Неверленд», премьера которого состоится в конце января. В интервью создателям картины Робсон и еще одна жертва домогательств певца Джексон Джеймс Сейфчак в деталях рассказали о грязных преступлениях идола миллионов. Любопытно, что Робсон требовал у наследников Джексона около $1,5 миллиарда долларов через суд за моральный ущерб, однако иск был отклонен.