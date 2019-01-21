Майкл Джексон на протяжении семи лет насиловал молодого танцора - СМИ

По словам Робсона, Майкл Джексон заинтересовался им, когда мальчику было всего семь лет. Знаменитость жестоко изнасиловала несчастного, строго-настрого наказав хранить произошедшее в тайне от взрослых. Будущий танцор никому не стал рассказывать о надругательствах со стороны Джексона, чем и воспользовался последний. По словам Робсона, поп-король насиловал его на протяжении семи лет, пока мальчику не исполнилось 14. В этот момент Джексон полностью потерял интерес к своему «маленькому другу», как он называл танцора.