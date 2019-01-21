Жуть берет: как выглядит заброшенный парк Юрского периода в США
Людям нравится смотреть на динозавров. Вновь оживить вымерших ископаемых животных, как это получилось у героев известной кинофраншизы, пока не получается, но это не останавливает владельцев парков развлечений. Фотограф Декс Уорд пробрался на территорию Dinosaur World («Мира динозавров») в США и обнаружил забытых 13 лет назад ящеров.
Парк Dinosaur World открылся в городке Бивер, штат Арканзас в 1960-е годы и с тех пор успел порадовать сразу несколько поколений посетителей. Однако в 2005 году пожар, скорее всего устроенный специально неизвестным поджигателем, уничтожил главное здание развлекательного комплекса, после чего его нынешний собственник принял решение о закрытии «Мира динозавров». За прошедшие 13 лет природа взяла свое: территория парка заросла, отчего стала еще больше напоминать естественную территорию обитания ящеров. Впрочем, сами фигуры динозавров реалистичными назвать сложно.
Помимо динозавров в экспозиции были представлены другие доисторические животные (например, мамонты), персонажи фильмов (Кинг-Конг) и даже первобытные люди. Территория парка по-прежнему охраняется, но автор снимков отказался рассказывать, как ему удалось пробраться на эту площадку.