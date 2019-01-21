Жуть берет: как выглядит заброшенный парк Юрского периода в США

Парк Dinosaur World открылся в городке Бивер, штат Арканзас в 1960-е годы и с тех пор успел порадовать сразу несколько поколений посетителей. Однако в 2005 году пожар, скорее всего устроенный специально неизвестным поджигателем, уничтожил главное здание развлекательного комплекса, после чего его нынешний собственник принял решение о закрытии «Мира динозавров». За прошедшие 13 лет природа взяла свое: территория парка заросла, отчего стала еще больше напоминать естественную территорию обитания ящеров. Впрочем, сами фигуры динозавров реалистичными назвать сложно.