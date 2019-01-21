Пн, 21.01.2019
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Юлия Высоцкая прокомментировала венчание с Андреем Кончаловским

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Юлия Высоцкая с мужем

ФОТО: Instagram

Наконец пара прошла обряд венчания, пишет Eg.ru.

Накануне  81-летний режиссер Андрей Кончаловский и его жена, 45-летняя актриса Юлия Высоцкая, обвенчались. Церемония прошла в Пскове, в Троицком соборе, на ней присутствовали близкие люди супругов – в том числе и брат Андрея, режиссер Никита Михалков.

Изначально супруги хотели сохранить это светлое событие в тайне, но общественность узнала о венчании. После того, как поклонники завалили супругов поздравлениями, Юлия решила прокомментировать венчание с супругом. Артистка выложила совместное фото с мужем и процитировала Анну Ахматову.

«21. Ночь. Все ещё воскресенье. Анна Андреевна, как жаль, что Он оказался не Тем…но иногда бывает, все сходится», — подписала кадры с мужем Высоцкая, от других комментариев Юлия отказалась.

А вот Андрей Кончаловский все же пообщался с прессой и принял поздравления. Режиссер отметил, что не хотел бы рассказывать об этом слишком личном событии.  «Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор — исключительное место. Это все, что я могу сказать», — поделился Кончаловский с КП.

Напомним, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, супруги совершенно счастливы в браке.

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