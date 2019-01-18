Знаки Зодиака как стихийные бедствия

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны - это ВУЛКАНЫ. Точно так же, как и вулкан, который может начать извергаться в любой момент,

поведение Овнов бывает довольно непредсказуемым. Когда представитель этого знака внезапно взрывается от ярости, это приводит к нешуточным разрушениям.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы стараются не попадать в проблемные ситуации. Тем не менее, если вы начнете испытывать их терпение или же заставите ответить ударом на удар - бегите со всех ног, потому что реакция Тельца будет похожа на ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы похожи на ПЕСЧАНУЮ БУРЮ.

Они слишком быстрые, и их невозможно поймать или контролировать. Кроме того, они настолько сильны, что во время вспышки гнева разрушений не избежать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки вполне безобидные, если их не трогать. Если же вы когда-либо перейдете им дорогу, то осознаете, что их сила может сравниться с сильной ВОЛНОЙ, которая запросто может смыть вас с берега.

Лев (23 июля - 22 августа)

Если Львов разозлить, то они могут быть очень опасными. Представители этого знака очень редко приходят в ярость, но когда это все-таки происходит, то их можно сравнить с ПОЖАРОМ.

Все случится настолько быстро, а причиненный ущерб будет таким крупным, что, пока вы осознаете, что что-то происходит, целый лес сгорит дотла.

Дева (23 августа - 23 сентября)

Реакцию Дев можно сравнить с ЛАВИНОЙ, если вы их обидите, намеренно или случайно. Именно при помощи этой силы они сметают на своем пути любые препятствия и всегда приходят к успеху.

Весы (24 сентября - 22 октября)

Весы напоминают ТРОПИЧЕСКИЙ МУССОН. Когда представители этого знака злятся, невозможно предсказать, на что же они пойдут.

Если Весы решат внезапно атаковать вас или же медленно помучать, то вы ничего не успеете понять. Они прекрасно знают, как сделать затишье перед бурей.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы - это ГРОМ. Если их обидеть или ранить, то они становятся такими же сильными и разрушительными, как и это стихийное бедствие.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Хоть Стрельцы и кажутся спокойными и сдержанными, но если вы их обидите, то у вас будут проблемы. Их вспышки гнева похожи на ТОРНАДО, поэтому если Стрелец в ярости, вам лучше держаться от него подальше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги обычно очень добрые.

Однако они искренне ненавидят предательство. И именно это заставляет их демонстрировать в ответ на подлость свою холодную сторону.

По этой причине Козерогов можно сравнить с МЕТЕЛЬЮ. Они заставят вас стучать зубами своим пронизывающим холодом.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи замкнуты в своем собственном мире, и это широко известный факт. В ярости представители этого знака настолько непредсказуемы и опасны, что их можно сравнить разве что с АСТЕРОИДОМ.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы известны своей эмоциональностью, а потому, если их обидеть, они, словно НАВОДНЕНИЕ, смоют все на своем пути и оставят после себя разрушение и несчастье.