Сеть взорвали фото звезд десятилетней давности
Очередной флешмоб запущенный в социальных сетях быстро набрал популярность. Знаменитости активно приняли участие в #10yearschallenge и поделились своими архивными снимками.
Ксения Собчак
Анфиса Чехова
Я тоже подверглась голливудской лихорадке и решила вспомнить какой я была 10 лет назад🤦🏻♀️😂 В день, что запечатлен на фото слева, я была на премьере фильма ужасов «ССД», где я сыграла большую роль. На фото справа я под ёлочкой в конце 2018. Между этими двумя фотографиями моя семейная жизнь, рождение сына, роли в кино и театре, десяток тв программ в России и в Украине, развод, книга и собственная марка одежды. Десять лет разницы между фото, столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же😂😂😂 Может найдёте какие-то принципиальные отличия? #10yearschallenge
Певица Ирина Билык
10 лет для внешности и статуса...это все ерунда... А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет,наверное, сможет не каждый! А я могу!🤪😂😎 . . . . . . . . . . #10yearschallenge #irynabilyk #lifeisagift #10летназад #10летспустя #жизнькакчудо #иринабилык #нетакаякаквсе #irinabilyk #10yearschallengephoto #10yearsago #10yearslater
Мадонна
Риз Уизерспун
Дмитрий Шепелев
Актриса Ольга Кузьмина
Решила присоединиться к #10yearschallenge и поняла, что 10 лет назад для меня все и началось! Я только закончила институт и сделала первую актерскую фотосессию. Каждый месяц я ходила на Мосфильм и раздавала в коридорах эти фотографии. Как видите, небезрезультатно 🙈 #ольгакузьмина #kuzmummy #карьера #началопути #актриса
Хип-хоп исполнитель Василий Вакуленко (Баста) с супругой
Певица Сати Казанова
#10YEARSCHALLENGE Мне гораздо-гораздо больше по душе Сати-2018, чем Сати-2008! Хотя внешне мало что изменилось. Как говорит мой муж, ту Сати-2008г, он бы с радостью закадрил, она озорная sexy girl и более дерзкая 😆 Но жениться и жизнь прожить, он предпочитает с сегодняшней Сати, ибо красота и сексуальность стали глубже, тоньше - так говорит муж @stefanotiozzo, и я ему верю 😍💚❤️ Всего то 10 лет, а сколько всего изменилось и произошло! 🤪 Я ушла из группы и прыгнула в сольное плавание; Я ушла от нелюбимого мужчины, и вообще пересмотрела суть отношений с мужчинами - и это был мой важный и отважный шаг! Я ушла из тусовок и образа жизни «sex, drugs and rock ‘n’ roll» 🤦🏻♀️🤪 У меня полностью сменился круг общения, старые «друзья» отвалились и освободили место новым и настоящим 🥰👍👍👍 Сменились и продюсеры/менеджеры за это время. Было много классного, как ярчайшие хиты «До рассвета», «Я украду», «Радость, привет», «Чувство лёгкости» ❤️🎶❤️ В 2012 году я встретила моего духовного Наставника, моего СатГуру @paramahamsa_vishwananda - и это главное событие всей моей жизни, всех моих жизней! 🙏💖🙏 Последний пункт и является судьбоносным и трансформирующим! Отсюда жизнь тотально разделилась на «до» и «после». ☯️ Отсюда и началось путешествие к себе - истинной! (К примеру, узнала, что имя Сати основано на санскритском слове САТ - что значит «истина»! 🌟 ) Я стала мыслить, поступать и даже петь иначе. Образовался проект @satiethnica - как естественное продолжение и выражения меня самой, свободной и настоящей, где я смело пою и говорю то, отчего парит моя душа - о Боге, о Любви, о Красоте 🙏💖💖💖🙏 Стала преподавателем одной из самых древних и сакральных техник медитации АТМА КРИЯ ЙОГА 🧘🏻♀️ Более 70 студентов получили посвящение через меня 🙏✨💖✨🙏 Да, сейчас стало модно говорить и заниматься spiritual practice, и это меня радует безусловно. Но мой путь не про следование трендам или даже создаванием таковых - это ПУТЬ СЕРДЦА. Это вечно и это вне всякой моды всех времён. [ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ] #СПАСИБОЭТИМГОДАМ #МОИГОДАМОЕГОГАДСТВО #ВсеТолькоНачинается #ГдеМоиШешнацатьЛет 😆
Алексей Воробьев
Певица Инна Маликова, сестра Дмитрия Маликова
Ляйсан Утяшева и Виктория Дайнеко
Теледива Аврора
Ранее Русский TVNET писал, что вокруг яйца из инстаграма разразился настоящий массовый флешмоб.