Фото-бомба! Дмитрий Нагиев с гордостью показал подписчикам селфи в трусах
На днях 51-летний Дмитрий Нагиев, известный фанатам своим острым языком и весьма эпатажными поступками, поверг в шок подписчиков в Instagram. Он опубликовал снимок, на котором обнажился ниже пояса, оставшись в трусах, пишет Woman.
Дмитрий Нагиев обладает не только запоминающейся внешностью, но и особой харизмой, которая не дает женщинам и шанса остаться равнодушными к нему. Кроме того, Дмитрий довольно часто попадает в рейтинги самых сексуальных мужчин России.
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом», — подписал свой весьма экстравагантный снимок Дмитрий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Полуобнаженное фото Нагиева взбудоражило интернет-пользователей и в считаные минуты набрало рекордное количество комментариев.
Подписчицы Дмитрия сразу обратили пристальное внимание на очертания мужского достоинства Нагиева. Некоторые признались, что увеличили снимок, чтобы рассмотреть детали. «Челюсть упала!», «Ждем вторую серию. Давай быстрее снимай», «Это лучшее, что я видела», «Сохраню. Заскриню. Поставлю на заставку телефона», «Ну не надо так на ночь, Дмитрий», – рассыпались в комплиментах пользовательницы соцсети.