Фото-бомба! Дмитрий Нагиев с гордостью показал подписчикам селфи в трусах

Дмитрий Нагиев обладает не только запоминающейся внешностью, но и особой харизмой, которая не дает женщинам и шанса остаться равнодушными к нему. Кроме того, Дмитрий довольно часто попадает в рейтинги самых сексуальных мужчин России.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом», — подписал свой весьма экстравагантный снимок Дмитрий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

ФОТО: Instagram

Полуобнаженное фото Нагиева взбудоражило интернет-пользователей и в считаные минуты набрало рекордное количество комментариев.