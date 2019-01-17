В полиции объяснили, почему Агата Муцениеце отказалась писать заявление на избившего ее Павла Прилучного

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный поднял руку на свою жену, актрису Агату Муцениеце. В полиции подтвердили, что в ту ночь перед Новым годом действительно выезжали по вызову на адрес к артистам.
«Вечером, 28 декабря, на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудникиполиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа», - цитирует StarHit источник в МВД.
На место происшествия выехал участковый. Правда, к моменту его приезда конфликт в звездной семье был исчерпан. Полицейского Агата и Павел встретили в хорошем расположении духа и объяснили, что ситуацию уладили самостоятельно. Именно поэтому актриса отказалась писать заявление на мужа.
Ранее Агата отреагировала на ситуацию, язвительно прокомментировав скандальные сообщения в прессе о своем избиении.
«Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так. Вообще, я в коме! Ах, да, еще у меня есть двойник, который везде ходит вместо меня. И мое любимое, - что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребенок? Занавес», - огрызнулась она в соцсетях, показав журналистам средний палец.
Интересно, что после скандала звезда сменила имидж, впервые за долгое время нарастив волосы. Юзеры в соцсетях уже тогда заподозрили неладное, отметив, что женщина редко когда просто так решается на кардинальные перемены во внешности.
Немало вопросов у фанатов вызвала и сегодняшняя публикация Агаты в Instagram. На фотографии звезда запечатлена как будто с болью смотрящей в небо. Снимок она сопроводила стихотворением:
«Я буду гнуть свою линию.
Я среди масок лица найду.
Я буду верить в людей и мечту.
Всем сердцем верить!
А у меня душа воина.
И пускай я в поле одна.
Пока моя правда жива.
Я двигаюсь к цели, Мама!» - написала Муцениеце.
Подписчики тут же стали интересоваться и строить свои предположения, с чем была связана столь необычная публикация. Многие также заметили внезапную смену настроения Агаты, отличавшейся ранее легими и светлыми публикациями. Однако нашлись и те, кто посоветовал другим заниматься своими делами и не лезть в душу к Агате.
«Оставьте их уже в покое…бил не бил…Агата сама кого хочешь побьет. всем понятно ,пиар ход желтой прессы», - отметил один из подписчиков.