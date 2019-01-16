Полиция подтвердила, что Павел Прилучный избивает Агату Муцениеце

Но журналисты связались с сотрудниками МВД Московской области, которые рассказали, что их работники выезжали именно по тому адресу, где живут актеры: «Вечером, 28 декабря, на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа», пишет 7d.org.ua.