Чт, 17.01.2019
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  • Полиция подтвердила, что Павел Прилучный избивает Агату Муцениеце

Полиция подтвердила, что Павел Прилучный избивает Агату Муцениеце

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Агата Муцениеце

ФОТО: Instagram

Недавно в Сети появилась информация, что перед Новым годом Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце и запер ее в доме. Агата все отрицала.

Но журналисты связались с сотрудниками МВД Московской области, которые рассказали, что их работники выезжали именно по тому адресу, где живут актеры: «Вечером, 28 декабря, на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа», пишет 7d.org.ua.

 

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