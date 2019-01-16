Предпочитают тех, кто постарше: знаки Зодиака, замеченные в неравных браках

Неравные браки существуют столько же, сколько и любовные отношения между мужчинами и женщинами. Только двое знают, что происходит в их душах, когда они выбирают партнера, с которым есть значительные отличия по статусу или возрасту.
Мальчики предпочитают девочек постарше
В то же время наблюдения за такими парами позволили сделать вывод, что в какой-то степени на выбор партнера для неравного брака оказывают влияние и звезды. Так родился перечень знаков зодиака, представители которых игнорируют традиционные нормы разницы в возрасте, если их поглощает огромное чувство любви. Кто же они?
1. Водолей
Один из самых мудрых знаков зодиака, который предпочитает учиться на ошибках других. Поэтому мужчины-Водолеи берут в партнеры женщин старше себя по возрасту, чтобы получать новый опыт без психологических травм и стрессов.
2. Рыбы
Еще один мирный знак зодиака, предпочитающий домашнюю тишину хаосу ночного клуба. Мужчины-Рыбы мечтают прийти после рабочего дня в уютное гнездышко, прижаться к теплому боку партнерши и расслабиться. Как раз таки старшие женщины могут обеспечить это сполна.
3. Дева
Желание иметь дома мир и спокойствие подталкивают мужчин-Дев искать мудрых женщин, с которыми им легко установить эмоциональную и психологическую связь. Как правило, это дамы в возрасте.
4. Весы
Поиски длительных и прочных отношений приводят мужчин-Весов к пониманию, что подобное возможно с женщинами, немного старше их. Впрочем, большая разница тоже может быть, если совпадут по темпераменту в постели.
И наоборот: мальчики постарше для девочек помоложе
1. Лев
Утонченные и царственные женщины-Львицы ждут поклонения и дорогих подарков. Кто их может дать? Конечно же, состоявшийся и состоятельный мужчины. А они, как правило, всегда старше по возрасту.
2. Весы
Женщины-весы не имеют ни времени, ни желания для воспитания партнера согласно своим представлениям. Им надо такого сразу и в полном соответствии с чек-листом. Такой вариант могут дать только старшие мужчины.
3. Водолей
Свободолюбивые женщины-Водолеи не терпят тотального контроля и подозрительности в отношениях, поэтому предпочитают мудрых мужчин, умеющих доверять своей партнерше. А это приходит лишь с годами.
4. Козерог
Только тот мужчина, который может оценить стабильность и прочность отношений, которые обеспечит женщина-Козерог, будет принят в пару. И неважно, будет он на 10 или 20 лет старше. Главное – общность взглядов на брак.