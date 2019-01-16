Предпочитают тех, кто постарше: знаки Зодиака, замеченные в неравных браках

Мальчики предпочитают девочек постарше

В то же время наблюдения за такими парами позволили сделать вывод, что в какой-то степени на выбор партнера для неравного брака оказывают влияние и звезды. Так родился перечень знаков зодиака, представители которых игнорируют традиционные нормы разницы в возрасте, если их поглощает огромное чувство любви. Кто же они?

1. Водолей

Один из самых мудрых знаков зодиака, который предпочитает учиться на ошибках других. Поэтому мужчины-Водолеи берут в партнеры женщин старше себя по возрасту, чтобы получать новый опыт без психологических травм и стрессов.

2. Рыбы

Еще один мирный знак зодиака, предпочитающий домашнюю тишину хаосу ночного клуба. Мужчины-Рыбы мечтают прийти после рабочего дня в уютное гнездышко, прижаться к теплому боку партнерши и расслабиться. Как раз таки старшие женщины могут обеспечить это сполна.

3. Дева

Желание иметь дома мир и спокойствие подталкивают мужчин-Дев искать мудрых женщин, с которыми им легко установить эмоциональную и психологическую связь. Как правило, это дамы в возрасте.

4. Весы

Поиски длительных и прочных отношений приводят мужчин-Весов к пониманию, что подобное возможно с женщинами, немного старше их. Впрочем, большая разница тоже может быть, если совпадут по темпераменту в постели.

И наоборот: мальчики постарше для девочек помоложе

1. Лев

Утонченные и царственные женщины-Львицы ждут поклонения и дорогих подарков. Кто их может дать? Конечно же, состоявшийся и состоятельный мужчины. А они, как правило, всегда старше по возрасту.

2. Весы

Женщины-весы не имеют ни времени, ни желания для воспитания партнера согласно своим представлениям. Им надо такого сразу и в полном соответствии с чек-листом. Такой вариант могут дать только старшие мужчины.

3. Водолей

Свободолюбивые женщины-Водолеи не терпят тотального контроля и подозрительности в отношениях, поэтому предпочитают мудрых мужчин, умеющих доверять своей партнерше. А это приходит лишь с годами.

4. Козерог

Только тот мужчина, который может оценить стабильность и прочность отношений, которые обеспечит женщина-Козерог, будет принят в пару. И неважно, будет он на 10 или 20 лет старше. Главное – общность взглядов на брак.