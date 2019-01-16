Утяшева и Воля раскрыли секрет: ждем чуда!

Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой, сыном Робертом и дочкой Софией отдыхают в теплой стране. В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, пара не указывает геолокацию, публикуя отпускные фотографии и видео в социальной сети Instagram.

То обстоятельство, что гимнастка, снимаясь, предпочитает не акцентировать внимание на талии, послужило поводом для слухов, будто она ждет третьего ребенка. В Сети так бурно обсуждают беременность спортсменки, что она не удержалась от комментария.

Опубликовав совместную с Павлом Волей фотографию, Ляйсан Утяшеванаписала: "В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик @pavelvolyaofficial, как округлился! Ждем чуда! Ждем третий день"