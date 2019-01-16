Ср, 16.01.2019
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Утяшева и Воля раскрыли секрет: ждем чуда!

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

ФОТО: SCANPIX

В Сети муссируются слухи о том, что Ляйсан Утяшева готовится подарить третьего ребенка супругу, юмористу Павлу Воле. Поводом для обсуждений стало пристрастие гимнастки к свободным нарядам. Спортсменка прокомментировала эту информацию, пишет Дни.ру.

Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой, сыном Робертом и дочкой Софией отдыхают в теплой стране. В отличие от других представителей отечественного шоу-бизнеса, пара не указывает геолокацию, публикуя отпускные фотографии и видео в социальной сети Instagram.

То обстоятельство, что гимнастка, снимаясь, предпочитает не акцентировать внимание на талии, послужило поводом для слухов, будто она ждет третьего ребенка. В Сети так бурно обсуждают беременность спортсменки, что она не удержалась от комментария.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Опубликовав совместную с Павлом Волей фотографию, Ляйсан Утяшеванаписала: "В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик @pavelvolyaofficial, как округлился! Ждем чуда! Ждем третий день"

Подписчики оценили чувство юмора спортсменки, а также не сдержали удивления от округлившейся фигуры Павла Воли, ведь тот всегда отличался крайне худощавым телосложением. 

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