На солнечном Бали! Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в бикини

"Я очень хочу потолстеть – мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Я после родов похудела и больше не поправляюсь. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут", - говорила Кети.