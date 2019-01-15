На солнечном Бали! Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в бикини

Певица Кети Топурия взорвала Сеть провокационными снимками с отдыха, передает Viva.
Расставание Кети Топурии с рэпером Гуфом в конце 2018 года стало одним из самых обсуждаемых и скандальных. После того, как возлюбленные сообщили о своем разрыве, в Сети появилось много малоприятных подробностей их взаимоотношений. Так, выяснилось, что Гуф изменял 32-летней певице с 19-летней поклонницей. Поэтому совершенно неудивительно, что при первой возможноcти Кети улетела в отпуск на Бали.
Фотографиями с отдыха Топурия активно делится со своими подписчиками в Instagram. Практически на всех снимках знаменитость позирует в сексуальных купальниках, которые подчеркивают безупречные формы артистки.
Примечательно, что еще несколько недель назад Кети признавалась, что очень сильно похудела из-за нервов, поэтому сейчас ее цель - набрать несколько килограммов.
"Я очень хочу потолстеть – мне нужно набрать хотя бы три килограмма, чтобы быть в идеальной форме! Оказывается, это очень сложно. Я после родов похудела и больше не поправляюсь. Конечно, в последнее время я перенервничала! Теперь ем все, даже хачапури. Но килограммы так ко мне и не липнут", - говорила Кети.