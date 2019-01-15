Официально: Ким Кардашян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз

Так, в эпизоде шоу "Смотрите, что происходит" с Энди Коэном (Watch What Happens Live with Andy Cohen) Кардашян подтвердила радостную новость. Ведущий программы сказал, что он ждет ребенка и поинтересовался у Ким, не размышляют ли они с Канье над еще одним малышом, пишет ТСН.

На что светская львица ответила: "Мы работаем над этим". Четвертый малыш звездной четы появится на свет при помощи суррогатной матери. Также Кардашян рассекретила, что у них с Уэстом родится мальчик, пишет People.

Кроме того, Ким разоткровенничалась, что на рождественской вечеринке перебрала с алкоголем и выболтала секрет еще кому-то, но кому, не помнит.