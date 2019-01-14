Скоро в Нарве: «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом»

Спектакль поставлен по одноименной пьесе известного польского драматурга и журналиста Павла Демирского, написанной при участии Паулины Муравской. Жанр спектакля определяется, как “техно-драма” или “социальная драма”. Это попытка синтеза театра и техно-культуры. Сюжет пьесы основан на реальных событиях. На одном из заводов в целях повышения производительности труда была отключена система безопасности. В результате пресс раздавил одного из рабочих. Его молодая вдова – главный герой этой истории, пытаясь добиться справедливости, начинает борьбу против системы.

«Это пьеса с активной гражданской позицией, в ней чувствуется влияние Бертольта Брехта – на мой взгляд, ключевой фигуры театра ХХ века, повлиявшей на современный театр гораздо больше, чем мы привыкли признавать. Словосочетание “техно-спектакль” – больше всего подходит для определения жанра этого спектакля. Художественное и музыкальное оформление спектакля сочетает в себе холодность производственного помещения и эстетику пространства техно-клубов. Действие разворачивается под непрерывный ритм – электронный бит, похожий на звук работающих станков. Актеры, представляющие персонажей этой истории, будут находиться в постоянном движении, в бесконечном танце, в котором нельзя останавливаться», - комментирует Юрий Муравицкий.

Техно-культура возникла в промышленных районах Манчестера. Бит техно-музыки родился из ритма работающих заводских станков. Он имеет гипнотическое, медитативное воздействие на сознание человека. Техно-театр – это новое экспериментальное направление в театре. Современные режиссеры и драматурги задействуют в своих спектаклях ди-джеев. Спекаткли играются в клубах, а в крупнейших театрах Европы проводятся техно-вечеринки и фестивали электронной музыки.

15 января в 16 часов в театральном центре Vaba Lava в Нарве состоится встреча с Юрием Муравицким, на которой режиссер расскажет о том, почему в сотрудничестве с Vaba Lava и Русским театром Эстонии он решил поставить именно эту пьесу, чем она привлекательна для публики, а особенно для молодежи. Вход свободный.

Юрий Муравицкий – режиссер, драматург, лауреат Российской национальной премии “Золотая Маска 2012”, а также премий “Herald Angels Award» и «Total Theatre Award» Эдинбургского международного фестиваля «Fringe 2018», номинант премии «Золотая маска 2019».

Павел Демирский – журналист, колумнист известного польского левого журнала «Критика политична», драматург и эссеист, автор манифестов, теоретик и общественный деятель.

Художественное оформление – арт-группа «RedHaus»

Художник-постановщик – Пирет Пейл

Художник по костюмам – Калле Аaсамяе

Художник по свету – Прийду Адлас (Vaba Lava)

Музыкальное оформление – Владимир Джумков

Хореограф – Ольга Привис

На сцене актеры Русского театра Эстонии: Наталья Дымченко, Карин Ламсон, Татьяна Космынина, Александр Домовой, Даниил Зандберг, Иван Алексеев, Сергей Фурманюк, Игорь Рогачев, Алина Кармазина.

Спектакли будут сыграны 19 и 26 января в театральном центре Vaba Lava Narva, 29 января, 26 февраля, 2 и 16 марта в Русском театре в Таллинне.

Спектакль поддерживают Капитал Культуры и министерство культуры.