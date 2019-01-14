Выходные российских знаменитостей: Боня, Билан, Бузова и многие другие
Русский TVNET подготовил еженедельный обзор Instagram-аккаунтов самых популярных российских звезд.
Глюкоза
Баста
Анна Седокова
Регина Тодоренко
#ЕДА 🍽. Отдельным пунктом мне хочется рассказать о своём питании во время беременности. Многие девушки в этот период садятся на диету, а я же, как и раньше, сидела на единственной диете – на хлебной! Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круассанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом 😆😆😝! На съемках в Италии я ела местную пиццу, плакала и просила: «Пожалуйста, можно ещё?» По факту, это был просто кусок булки, политый томатным соусом со слайсом колбасы и сыра 🧀 🙈, а я ела и плакала от божественного вкуса. В основном я ела очень много, даже не смотря на токсикоз, который во время приема пищи проходил. Но в какой-то момент я совершенно перестала есть мясо. Хотя по жизни я - мясоед и даже часто шучу, что за время путешествий съела весь зоопарк, но во время беременности от мяса меня отвернуло. Я не могла смотреть ни на курицу, ни на индейку, которую так люблю, но переключилась на салаты и морепродукты. Однажды мне так захотелось раков 🦞 , что я заказала домой 2,5 кг и сама съела их. И мне всё время хотелось экзотических фруктов. Например, арбуз в середине апреля. Но где его возьмешь? Так что моя «беременная диета» состояла в основном из хлеба и картошки, которыми я могла питаться день и ночь. Видимо поэтому я и набрала эти «прекрасные» 😝 18кг. А чем вы балуете/баловали себя во время беременности? #БеременныйМарафон #регинатодоренко
Сергей Лазарев
Ани Лорак
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Евгений Петросян
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Андрей Малахов
Филипп Киркоров
About last night in CLEARWATER... Somewhere in CLEARWATER.... Под Старый Новый Год-случилось Чудо!🙌 Встреча с моим ГУРУ И УЧИТЕЛЕМ, непревзойденным Маэстро ЭНГЕЛЬБЕРТОМ ХАМПЕРДИНКОМ @thisisengelberthumperdinck - My inspiration to be a ARTIST! Мой Кумир! My IDOL and GURU!! Thank you, ENGY, for fantastic evening , and special thanks to your great team with ALAN and JOHAN @johannfrank UNFORGETTABLE TIME FOR ALL MY LIFE! Слушая в детстве пластинки Маэстро Энгельберта Хампердинка я мечтал петь так же и учился петь , слушая его невероятной красоты тембр голоса, и пытаясь подражать ему во всем! И я счастлив дружить с ним все эти более 20 лет, после первой встречи с ним на своих гастролях в Лас Вегасе, где в тот момент он тоже выступал... Once again- thank you, MAESTRO!! Wish you a great tour and hope to see you very soon again! BRAVO!👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Стас Михайлов
Светлана Лобода
Виктория Боня
Ольга Бузова
Валерия и Иосиф Пригожин
Дима Билан