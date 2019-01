Выходные российских знаменитостей: Боня, Билан, Бузова и многие другие

About last night in CLEARWATER... Somewhere in CLEARWATER.... Под Старый Новый Год-случилось Чудо!🙌 Встреча с моим ГУРУ И УЧИТЕЛЕМ, непревзойденным Маэстро ЭНГЕЛЬБЕРТОМ ХАМПЕРДИНКОМ @thisisengelberthumperdinck - My inspiration to be a ARTIST! Мой Кумир! My IDOL and GURU!! Thank you, ENGY, for fantastic evening , and special thanks to your great team with ALAN and JOHAN @johannfrank UNFORGETTABLE TIME FOR ALL MY LIFE! Слушая в детстве пластинки Маэстро Энгельберта Хампердинка я мечтал петь так же и учился петь , слушая его невероятной красоты тембр голоса, и пытаясь подражать ему во всем! И я счастлив дружить с ним все эти более 20 лет, после первой встречи с ним на своих гастролях в Лас Вегасе, где в тот момент он тоже выступал... Once again- thank you, MAESTRO!! Wish you a great tour and hope to see you very soon again! BRAVO!👏👏👏👏👏👏👏👏👏

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jan 12, 2019 at 11:22pm PST