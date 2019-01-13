Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова показала, в каких условиях живет

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Анна Банщикова сейчас является одной из самых востребованных актрис театра и кино. Недавно она снялась в нашумевшем сериале «Ищейка», где сыграла главную роль. А в данный момент задействована в работе над многосерийным фильмом «Отчаянные», где играет вместе с Анной Снаткиной. Актриса признается, что часто приходит домой, когда все ее близкие уже спят, и не всегда успевает справляться с домашними делами.

Недавно Банщикова стала героиней программы «Идеальный ремонт», где показала свою московскую квартиру, в которой живет вместе с мужем и тремя детьми. На программе актриса призналась, что особое беспокойство у нее вызывает отсутствие комнаты для младшей дочери. По словам Анны, детская не была изначально запланирована в их квартире, поскольку супруги не думали о третьем ребенке.

Детская до ремонта ФОТО: скриншот

«Машеньке в марте будет два. Она появилась неожиданно, поэтому у нас детская такая, совершенно спонтанно организованная, там просто кровать стоит пока и накидана гора игрушек. Остальное я еще не успела доделать. Мы, вообще, здесь изначально хотели сделать либо гардеробную, либо гостевую комнату», — призналась актриса.

Детская после ремонта ФОТО: скриншот

После работы дизайнеров программы детская комната преобразилась до неузнаваемости, — здесь выровняли стены, привели в порядок потрескавшиеся потолочные карнизы, покрасили стены в цвет аквамарина, жимолости, а также сиренево-голубой. Главным украшением стала роспись на стенах. Также в ней полностью заменили мебель, повесили римскую штору на окно и легкую занавеску на кровать. Появились и новые игрушки: текстильные гномики и свинка по имени Стелла.

Главная комната до ремонта ФОТО: скриншот

Параллельно дизайнеры поработали и в гостиной Анны Банщиковой. В достаточно большой комнате был только угловой диван, телевизор и детские игрушки. После преображения в комнате появилась новая мебель и портьеры из бельгийских тканей с отделкой изо льна и хлопка. На пол в гостиной положили индийский ковер, а в центре гостиной поставили наряженную елку, стеклянный стол и авторскую посуду.

Главная комната после ремонта ФОТО: скриншот

Актриса была в восторге от переделки своей квартиры. Ее мнение разделили и все члены большой семьи: муж, двое сыновей и младшая дочь Маша. Напомним, что Анна Банщикова родила третьего ребенка достаточно поздно, в 42 года. Актриса не стала делать большого перерыва в карьере, она часто признавалась, что роль жены для нее не на первом месте. Ее супруг, адвокат Всеволод Шаханов, относится к этому с пониманием и уважает желание супруги работать.