Женщина не захотела платить 30 евро за маникюр и убила работницу салона
Правоохранительные органы Лас-Вегаса разыскивают девушку, которая не заплатила за маникюр и сбила насмерть хозяйку салона на угнанной ранее машине. 51-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, передает Life.
Правоохранительные органы Лас-Вегаса ведут поиски девушки, насмерть сбившей хозяйку салона из-за отказа заплатить за маникюр 30 евро. Отмечается, подозреваемая переехала женщину на ранее угнанной машине. Как сообщает телеканал CBS, 51-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
По предварительной версии, клиентка предприняла попытку бегства после нескольких неудачных попыток рассчитаться банковской картой, однако Нгок Нху Нгуен, руководившая салоном, решила ей помешать и преградила путь. После наезда на нее виновница уехала в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции изучили видео с камер наблюдения и опознали 21-летнюю Кристал Уиппл, которой ранее предъявляли обвинение в угоне автомобиля. Сообщается, что она скрылась с места преступления на машине, которую разыскивали последние три недели.