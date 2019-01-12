Максим Галкин публично пристыдил внука Аллы Пугачевой
27-летний Никита Пресняков не скрывает, что строит музыкальную карьеру без поддержки влиятельных родственников. Никита уже выразил недовольство по поводу того, что за его творчеством следит старшее поколение. По этому поводу высказался Максим Галкин.
Хоть Никита Пресняков и является внуком Аллы Пугачевой и сыном Кристины Орбакайте, а также строит музыкальную карьеру, но его нельзя увидеть на крупных концертах, транслируемых на главных каналах страны. Кроме того, Пресняков не отличается скандальным нравом и никогда не был замешан в громких историях. Для многих Никита представляет интерес не как певец, а как внук Примадонны, пишет Starhit.
По этому поводу он высказался в своем микроблоге, опубликовав коллаж, смысл которого заключается в следующем: Пресняков хочет, чтобы его аудитория состояла исключительно из молодых продвинутых людей, а на самом деле за его жизнью следит более старшее поколение. Мыслями Никиты возмутился супруг Аллы Борисовны Максим Галкин, который написал об этом в комментариях под публикациями Преснякова.
«Меньше думай о возрасту аудитории, больше радуйся ее наличию, — реальность могла бы быть с пустыми креслами», — отметил Галкин.
К слову, многие из подписчиков оказались солидарны со словами Максима Галкина и признались,что несколько разочаровались в Никите, который не ценит своих слушателей.
Напомним, Никита Пресняков занимается рок-музыкой, сегодня он является солистом группы MULTIVERSE. Первый сингл музыкального коллектива вышел в феврале 2015-го, а полгода спустя группы выпустила клип, который был популярен не только в России, но и за ее пределами.