Суббота будет насыщенной: гороскоп на 12 января

Романтические отношения складываются непросто, возникает необходимость пересмотреть свои приоритеты, пойти на уступки. Вечером Девам представится возможность отлично отдохнуть в компании старых друзей, воплотив в жизнь интересные идеи.

Весы

День будет удачным, если вы не станете слишком торопиться и переживать по мелочам. Положитесь на судьбу – события будут развиваться наиболее благоприятным для вас образом, но для достижения поставленной цели стоит запастись терпением. Хороший день для проведения переговоров и любых встреч в неформальной обстановке, посещения презентаций, семинаров, курсов повышения квалификации.

Чрезвычайно сильно и влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений. Это подходящий день для свидания, признания в своих чувствах. Новые знакомства обещают много приятных эмоций и скорые перемены к лучшему.

Скорпион

Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Велика вероятность ошибок в расчетах, заключения убыточных сделок. В решении деловых вопросов помогут коллеги и проверенные временем партнеры, новые знакомые выступят с предложениями, на которые стоит согласиться. Подходящий день для домашних дел, решения бытовых проблем.

Массу приятных переживаний обещают звезды влюбленным. Этот день отлично подходит для посещения светских мероприятий, участия в событиях общественного значения. Помните, что вам предстоит много времени провести на виду, и уделите максимум внимания своей внешности.

Стрелец

Очень важна осторожность в профессиональных делах. Открывающиеся возможности заманчивы, но каждая из них связана и с определенными опасностями, с которыми нельзя не считаться. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами, воздерживайтесь от заключения сомнительных сделок, не рискуйте по пустякам. Руководители должны удвоить внимание к работе подчиненных.

В личных отношениях ситуация складывается более благоприятная. Можно помириться после ссоры с любимым человеком, наладить отношения с родственниками, приятно провести время в кругу друзей. Нежелательны разъезды, утомительные путешествия.

Козерог

Это подходящий день для дружеского общения, отдыха в компании старых знакомых. Можно прекрасно повести время в кругу приятелей юности, вспомнить о приятных моментах давнего прошлого. Не возникнет проблем в романтических отношениях, влюбленные будут понимать друг друга с полуслова, супруги смогут без труда найти общий язык. Тем, кто планирует на этот день поездки, стоит запастись терпением – велика вероятность задержек в пути.

Профессиональные дела складываются неплохо, хотя настоящие победы заставляют себя ждать. Воздерживайтесь от опрометчивых решений и не давайте обещаний, которые не хочется сдерживать.

Водолей

Этот день позволит решить многие проблемы, пересмотреть отношения с деловыми партнерами, внести определенность в планы на будущее. Нежелательны долгие поездки – они окажутся утомительными и потребуют больших расходов, чем вы предполагаете. Можно осуществлять творческие замыслы, договариваться о сотрудничестве, приступать к реализации новых проектов.

Отношения в семье стабильны, перемены в личной сфере маловероятны. События этого дня позволят вам правильно оценить собственные поступки и расстаться с заблуждениями, в последнее время осложнявшими жизнь.

Рыбы

Тенденции дня противоречивы, и во многих сферах жизни сложится непростая ситуация. Тем не менее, у вас есть возможность повлиять на развитие событий и избежать неприятностей. Будьте изобретательны, не ищите простых решений; советам, исходящим даже от хорошо знакомых вам людей, к сожалению, не всегда можно доверять. Возможны конфликты с родственниками, споры из-за мелочей. Вы легко забываете об обидах, но окружающие на всегда поступают также.