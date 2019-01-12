Суббота будет насыщенной: гороскоп на 12 января

Легким и приятным будет этот день для влюбленных. Велика вероятность появления новых увлечений и душевных склонностей, кокетство и флирт свойственны многим, легко завязываются знакомства. Хорошо пройдут общественные собрания, светские мероприятия. Можно приглашать гостей, устраивать праздники, пишет Dvorec.
Овен
Этот день принесет большие успехи трудолюбивым Овнам, умеющим правильно ставить цели и самостоятельно выбирать пути их достижения. Очень удачный день для сотрудничества, заключения сделок и долгосрочных договоров. Появляются новые связи, можно завязать полезные знакомства или напомнить о себе людям, которые могут многое для вас сделать.
Несколько осложняются отношения с членами семьи, необходимо заняться решением давних проблем, найти общий язык со старыми родственниками. Любовные связи достаточно прочны, но ваше стремление к новым ощущениям может стать причиной проблем в этой области.
Телец
Стоит несколько поумерить свой пыл и отдать предпочтение простым делам и решению рядовых проблем. Профессиональные победы маловероятны, равно как и удачные идеи, заманчивые предложения и перспективные проекты. Отношения с деловыми партнерами омрачены обострением давних разногласий, претензии друг к другу растут как на дрожжах.
Не самым легким будет этот день и для влюбленных: усиливается влияние негативных тенденций на сферу романтических отношений, готовность к компромиссу, напротив, тает на глазах. Этот день можно использовать для поездок, в том числе и совместных; важно, чтобы они были хорошо подготовленными и продуманными.
Близнецы
Этот день будет особенно приятным для всех, кто заинтересован в решении своих личных проблем. Открываются новые возможности для движения вперед, появляется шанс наладить отношения с любимым человеком, решить накопившиеся проблемы. Теплая атмосфера в семье поднимает настроение, общение с родственниками дарит исключительно приятные минуты.
Старайтесь не ждать помощи от малознакомых людей, рассчитывайте, в первую очередь, на собственные силы. Нежелательно обсуждать серьезные профессиональные проблемы, договариваться с новыми деловыми партнерами об условиях сотрудничества – велика вероятность, что круг ваших обязанностей значительно расширится.
Рак
Спокойный день, характеризующийся устойчивым влиянием позитивных тенденций. Во многих сферах жизни вероятны успехи, единственным условием достижения которых является обдуманность всех совершаемых поступков. Возможно получение денег и небольших подарков. Этот день хорошо подходит для общения с младшими родственниками.
Замечательными и запоминающими будут праздники, вас порадуют встречи со старыми друзьями. Не будет недостатка и в знаках внимания со стороны представителей противоположного пола, хотя для начала серьезных романтических отношений это не самый подходящий день.
Лев
Прекрасный день для работы, принятия важных решений и поиска ответов на вопросы финансового характера. Удачными будут крупные покупки и инвестиции, возможно получение предложений, сулящих значительную прибыль. Массу новых впечатлений получат творческие натуры, люди, умеющие даже в привычных вещах находить нечто неожиданное.
Это подходящий день для проведения оздоровительных и профилактических процедур. Можно также совершать небольшие поездки, в том числе и романтического свойства, знакомиться с новыми людьми, назначать свидания и признаваться в своих чувствах.
Дева
Довольно беспокойный день: хлопот будет много, а времени на решение проблем – маловато. Тем не менее, можно добиться определенных успехов. Правда, для этого придется воспользоваться помощью старых знакомых или попросить о некоторых услугах деловых партнеров. Можно заключать сделки, однако делать покупки и вообще тратить деньги в этот день нежелательно.
Романтические отношения складываются непросто, возникает необходимость пересмотреть свои приоритеты, пойти на уступки. Вечером Девам представится возможность отлично отдохнуть в компании старых друзей, воплотив в жизнь интересные идеи.
Весы
День будет удачным, если вы не станете слишком торопиться и переживать по мелочам. Положитесь на судьбу – события будут развиваться наиболее благоприятным для вас образом, но для достижения поставленной цели стоит запастись терпением. Хороший день для проведения переговоров и любых встреч в неформальной обстановке, посещения презентаций, семинаров, курсов повышения квалификации.
Чрезвычайно сильно и влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений. Это подходящий день для свидания, признания в своих чувствах. Новые знакомства обещают много приятных эмоций и скорые перемены к лучшему.
Скорпион
Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Велика вероятность ошибок в расчетах, заключения убыточных сделок. В решении деловых вопросов помогут коллеги и проверенные временем партнеры, новые знакомые выступят с предложениями, на которые стоит согласиться. Подходящий день для домашних дел, решения бытовых проблем.
Массу приятных переживаний обещают звезды влюбленным. Этот день отлично подходит для посещения светских мероприятий, участия в событиях общественного значения. Помните, что вам предстоит много времени провести на виду, и уделите максимум внимания своей внешности.
Стрелец
Очень важна осторожность в профессиональных делах. Открывающиеся возможности заманчивы, но каждая из них связана и с определенными опасностями, с которыми нельзя не считаться. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами, воздерживайтесь от заключения сомнительных сделок, не рискуйте по пустякам. Руководители должны удвоить внимание к работе подчиненных.
В личных отношениях ситуация складывается более благоприятная. Можно помириться после ссоры с любимым человеком, наладить отношения с родственниками, приятно провести время в кругу друзей. Нежелательны разъезды, утомительные путешествия.
Козерог
Это подходящий день для дружеского общения, отдыха в компании старых знакомых. Можно прекрасно повести время в кругу приятелей юности, вспомнить о приятных моментах давнего прошлого. Не возникнет проблем в романтических отношениях, влюбленные будут понимать друг друга с полуслова, супруги смогут без труда найти общий язык. Тем, кто планирует на этот день поездки, стоит запастись терпением – велика вероятность задержек в пути.
Профессиональные дела складываются неплохо, хотя настоящие победы заставляют себя ждать. Воздерживайтесь от опрометчивых решений и не давайте обещаний, которые не хочется сдерживать.
Водолей
Этот день позволит решить многие проблемы, пересмотреть отношения с деловыми партнерами, внести определенность в планы на будущее. Нежелательны долгие поездки – они окажутся утомительными и потребуют больших расходов, чем вы предполагаете. Можно осуществлять творческие замыслы, договариваться о сотрудничестве, приступать к реализации новых проектов.
Отношения в семье стабильны, перемены в личной сфере маловероятны. События этого дня позволят вам правильно оценить собственные поступки и расстаться с заблуждениями, в последнее время осложнявшими жизнь.
Рыбы
Тенденции дня противоречивы, и во многих сферах жизни сложится непростая ситуация. Тем не менее, у вас есть возможность повлиять на развитие событий и избежать неприятностей. Будьте изобретательны, не ищите простых решений; советам, исходящим даже от хорошо знакомых вам людей, к сожалению, не всегда можно доверять. Возможны конфликты с родственниками, споры из-за мелочей. Вы легко забываете об обидах, но окружающие на всегда поступают также.
В романтических отношениях важны стабильность и предсказуемость, следует избегать необдуманных поступков. Решение, принятое под влиянием эмоций, будет ошибочным.