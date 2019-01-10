Ты будешь стонать от удовольствия! Лучшие жены и любовницы по знаку Зодиака

12 место — Лев

С этим знаком, как принято говорить, все сложно. Это кажется, что Львица — что-то громогласное и суровое. На деле эта громогласность если и есть, то ничем не подкреплена. Требовать Львицы могут и делают это постоянно, однако давать что-то взамен не всегда стремятся. Они уверены в том, что им должны, а это не лучшее качество ни для жен, ни для любовниц, пишет Instyle.ru.

11 место — Скорпион

Очень жесткий характер, очень. И даже если эта жесткость не просматривается совсем явно, то все равно она есть. Скорпионы предъявляют высокие требования и к себе, и к окружающим. Поэтому, если мужчина не проходит экзамен, они его не жалеют. С ними сложно, Скорпионы своим сарказмом и острым умом вынуждают мужчин все время следить за собой. Что неплохо в смысле личностного роста, но очень утомительно.

10 место — Рыбы

В принципе, Рыбы парадоксальным образом могут быть и отличной парой, и одновременно проблемным партнером. Вопрос в том, что мужчине нужно. Если доверчивая мышка (ох, простите, рыбка), тогда представительница этого знака — достойный вариант. Мужчину влечет к непрактичным, витающим в облаках, чересчур эмоциональным особам? Они найдут то, что искали. Рыбы — хорошие жены, но так себе любовницы, в том смысле, что не понимают правил игры и будут требовать от мужчины большего.

9 место — Стрелец

Эта женщина все время куда-то бежит и тащит мужчину за собой — в закрывающийся через пять минут магазин, на улетающий прямо сейчас самолет, на вершину Эвереста. Мужчина рядом с ней ощущает себя сыном взбалмошной мамы. Это, как говорится, на любителя. В качестве любовницы — да, возможно, но недолго. Очень устать можно.

8 место — Овен

Овны считают себя femme fatale и очень обижаются, когда их таковыми не считают другие. Им кажется, что в них есть загадка, тайна и мистика, но, увы, все эти вероятные достоинства нивелирует слишком серьезное отношение к себе. Возьмите мисс Марпл, только без чувства юмора, добавьте чуток Анастасии Волочковой — и получите женщину Овна. В качестве жены такое создание осилит только очень влюбленный мужчина. А влюбиться в Овна можно запросто, есть в них что-то такое.

7 место — Близнецы

Если Овен — это мисс Марпл, то Близнецы — Женщина-кошка. Или мама из «Суперсемейки». Она все может и все сделает сама. И ни в чем мужчину не упрекнет. Это круто, конечно, и с такой женой можно расслабиться и жить как за каменной стеной. Но стоит ли так расслабляться?

6 место — Весы