Ты будешь стонать от удовольствия! Лучшие жены и любовницы по знаку Зодиака

Вряд ли мужчины смотрят в гороскопы, когда выбирают себе пары. Не факт, что так делают и женщины. Возможно, зря. Limon представляет рейтинг жен и любовниц. И напоминает — звезды как люди, запросто ошибаются.
12 место — Лев
С этим знаком, как принято говорить, все сложно. Это кажется, что Львица — что-то громогласное и суровое. На деле эта громогласность если и есть, то ничем не подкреплена. Требовать Львицы могут и делают это постоянно, однако давать что-то взамен не всегда стремятся. Они уверены в том, что им должны, а это не лучшее качество ни для жен, ни для любовниц, пишет Instyle.ru.
11 место — Скорпион
Очень жесткий характер, очень. И даже если эта жесткость не просматривается совсем явно, то все равно она есть. Скорпионы предъявляют высокие требования и к себе, и к окружающим. Поэтому, если мужчина не проходит экзамен, они его не жалеют. С ними сложно, Скорпионы своим сарказмом и острым умом вынуждают мужчин все время следить за собой. Что неплохо в смысле личностного роста, но очень утомительно.
10 место — Рыбы
В принципе, Рыбы парадоксальным образом могут быть и отличной парой, и одновременно проблемным партнером. Вопрос в том, что мужчине нужно. Если доверчивая мышка (ох, простите, рыбка), тогда представительница этого знака — достойный вариант. Мужчину влечет к непрактичным, витающим в облаках, чересчур эмоциональным особам? Они найдут то, что искали. Рыбы — хорошие жены, но так себе любовницы, в том смысле, что не понимают правил игры и будут требовать от мужчины большего.
9 место — Стрелец
Эта женщина все время куда-то бежит и тащит мужчину за собой — в закрывающийся через пять минут магазин, на улетающий прямо сейчас самолет, на вершину Эвереста. Мужчина рядом с ней ощущает себя сыном взбалмошной мамы. Это, как говорится, на любителя. В качестве любовницы — да, возможно, но недолго. Очень устать можно.
8 место — Овен
Овны считают себя femme fatale и очень обижаются, когда их таковыми не считают другие. Им кажется, что в них есть загадка, тайна и мистика, но, увы, все эти вероятные достоинства нивелирует слишком серьезное отношение к себе. Возьмите мисс Марпл, только без чувства юмора, добавьте чуток Анастасии Волочковой — и получите женщину Овна. В качестве жены такое создание осилит только очень влюбленный мужчина. А влюбиться в Овна можно запросто, есть в них что-то такое.
7 место — Близнецы
Если Овен — это мисс Марпл, то Близнецы — Женщина-кошка. Или мама из «Суперсемейки». Она все может и все сделает сама. И ни в чем мужчину не упрекнет. Это круто, конечно, и с такой женой можно расслабиться и жить как за каменной стеной. Но стоит ли так расслабляться?
6 место — Весы
Это прекрасный знак — и женой, и просто подругой Весы будут что надо. Есть только один нюанс — это их настроение. Качнется влево — будет все хорошо, вправо — полетит посуда на пол. К счастью, стоит просто обнять эту странную женщину — и жизнь наладится. До следующего перепада настроения.
5 место — Дева
Все решает сама, но, будучи мудрой, делает так, что мужчина считает себя хозяином положения. Мудрость мужчины, который рядом с Девой, — видя, какую игру она ведет, подыгрывать ей. Пускай думает, что решает все она. Сложная конструкция? Да. Но какая увлекательная. Особенно если вы в начале отношений.
4 место — Рак
Основательный типаж, который работает на двух режимах — сердца и разума. Режимы эти меняются неожиданно и порой с разрушительными последствиями для всех. Рак любит наотмашь и ненавидит так же. У нее нет границ, кроме тех, что она сама себе ставит. Рак запросто скажет «Женись на мне» или «Ты мне надоел», и это будет в равной степени искренне.
3 место — Козерог
У Козерога жизнь выстроена разумно и четко. Если она вас выбрала в мужья, будьте спокойны — никаких сбоев ни в чем не случится. Она следит за порядком, платит по счетам, решает умом, а не сердцем. Не дай бог мужчине Козерога-любовницу — если он хочет просто развлечься, этого не будет. Месяц-два — и на первый взгляд интрижка обернется переездом ее к нему.
2 место — Телец
Я его слепила из того, что было, — стратегия и тактика Тельца. Она может превратить в супермужчину кого угодно, если захочет и полюбит. С ней хорошо и в браке, и в легкомысленном романе. Телец — настоящая находка, но до того момента, пока не устанет лепить из мужчины идеал.
1 место — Водолей
Как бы лидер этого списка. «Как бы» — потому что все относительно. Да, Водолей может быть уступчивой, нежной, понимающей все натурой, может быть легкой и не устающей. И любить как надо. Но если мужчина ее будет игнорировать, она превратится в фурию. Особенно если ее роль — роль любовницы. Впрочем, а кто из женщин смирится с равнодушием?