Чт, 10.01.2019
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  • Так надо встречать мужа дома: фанаты возмущены новым откровенным фото Глюкозы

Так надо встречать мужа дома: фанаты возмущены новым откровенным фото Глюкозы

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ФОТО: Instagram

Новый снимок Глюкозы традиционно вызвал бурные споры в Сети.

Откровенные снимки и провокационные фотосессии - частые гости в Instagram Глюкозы. Певица обладает сексуальными формами и с удовольствием демонстрирует их на просторах интернета. Однако нередко вызывающие фотографии и даже сама знаменитость становятся объектами критики со стороны ее подписчиков.

Так, недавно Глюкоза вновь спровоцировала бурные обсуждения в своей соцсети, опубликовав новый снимок в обтягивающем трико. На фото артистка выполняет сложную асану. Однако внимание поклонников привлекли вовсе не достижения певицы в йоге, а подпись к публикации:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Так жена должна встречать мужа дома", - подписала фотографию Глюкоза.

"Ну, можно и так. Но лучше, когда на столе есть, что поесть", "Разве что, когда нечего делать", "Перебор", "Наташа, у вас кризис среднего возраста?", "Показываете таким образом свою неудовлетворенность", "А вы можете что-то приличное людям показать?", - возмущались подписчики в комментариях.

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