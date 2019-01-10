Так надо встречать мужа дома: фанаты возмущены новым откровенным фото Глюкозы

Новый снимок Глюкозы традиционно вызвал бурные споры в Сети.
Откровенные снимки и провокационные фотосессии - частые гости в Instagram Глюкозы. Певица обладает сексуальными формами и с удовольствием демонстрирует их на просторах интернета. Однако нередко вызывающие фотографии и даже сама знаменитость становятся объектами критики со стороны ее подписчиков.
Так, недавно Глюкоза вновь спровоцировала бурные обсуждения в своей соцсети, опубликовав новый снимок в обтягивающем трико. На фото артистка выполняет сложную асану. Однако внимание поклонников привлекли вовсе не достижения певицы в йоге, а подпись к публикации:
"Так жена должна встречать мужа дома", - подписала фотографию Глюкоза.
"Ну, можно и так. Но лучше, когда на столе есть, что поесть", "Разве что, когда нечего делать", "Перебор", "Наташа, у вас кризис среднего возраста?", "Показываете таким образом свою неудовлетворенность", "А вы можете что-то приличное людям показать?", - возмущались подписчики в комментариях.