У Гузеевой опустились руки из-за смертельно опасной зависимости дочери

На кадрах с совместной прогулки было видно, что Ольга раскуривает сигарету при маме. Это вызвало шквал негодования среди поклонников Гузеевой.

Телеведущую осудили за подобную беспечность по отношению к ребенку. Гузеевой оставалось лишь разводить руками: "Ну, а что я могу сделать? Ну, будет прятаться. Мне не нравится, что она курит", – оправдалась она перед поклонниками.

Стоит отметить, что Гузеева и сама признавала за собой табачную зависимость. Вероятно, актриса и послужила дурным примером для своей дочери.