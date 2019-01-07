Дана Борисова выложила в Сеть последнее видео с Крисом Кельми
Телеведущая Дана Борисова тяжело переживает внезапную смерть своих друзей – Евгения Осина и Криса Кельми. Как сообщали СМИ, все трое лечились от зависимости в реабилитационном центре в Таиланде, но спустя год в живых осталась только она.
В Instagram Дана Борисова поделилась видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения, рядом с телеведущей сидит Кельми, состояние которого судя по всему тогда было далеко не самым лучшим.
«Вместе с ними мы завершали реабилитацию и возвращались на территорию Москвы. Кто мог сказать, что спустя всего год живой останусь лишь я», – подписала телеведущая видео.
Ранее Борисова называла Кельми следующим музыкантом, который преждевременно уйдет из жизни из-за алкоголизма, передает TopNews.
Накануне эксперты назвали точную причину смерти Криса Кельми. Вскрытие подтвердило наличие у музыканта и композитора тяжелого хронического заболевания - цирроза печени. Подтвердились и проблемы с сердцем, сообщает РЕН ТВ.
«Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны», — рассказали сотрудники морга.
Последние несколько лет музыкант боролся с алкоголизмом. Из-за горячительных напитков он не раз попадал в неприятные ситуации и привлекался к наказанию правоохранительными органами.
Впервые о хроническом заболевании Крис Кельми узнал весной прошлого года. Тогда артист лег в больницу на обследование. Медики объяснили, что с таким заболеванием алкоголь ему противопоказан. При этом артист не отказывался от пагубного пристрастия.