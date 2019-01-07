Дана Борисова выложила в Сеть последнее видео с Крисом Кельми

В Instagram Дана Борисова поделилась видео, которое сделала год назад на Самуи. На кадрах артисты поздравляют владельца сети реабилитационных центров с днем рождения, рядом с телеведущей сидит Кельми, состояние которого судя по всему тогда было далеко не самым лучшим.

«Вместе с ними мы завершали реабилитацию и возвращались на территорию Москвы. Кто мог сказать, что спустя всего год живой останусь лишь я», – подписала телеведущая видео.

Ранее Борисова называла Кельми следующим музыкантом, который преждевременно уйдет из жизни из-за алкоголизма, передает TopNews.

Накануне эксперты назвали точную причину смерти Криса Кельми. Вскрытие подтвердило наличие у музыканта и композитора тяжелого хронического заболевания - цирроза печени. Подтвердились и проблемы с сердцем, сообщает РЕН ТВ.

«Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание. Судебно-медицинский эксперт взял все необходимые анализы, все процедуры были проделаны», — рассказали сотрудники морга.

Последние несколько лет музыкант боролся с алкоголизмом. Из-за горячительных напитков он не раз попадал в неприятные ситуации и привлекался к наказанию правоохранительными органами.