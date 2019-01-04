Отказ от завтрака повышает риск развития диабета

Образ жизни, в частности рацион, формирует особенности иммунной системы, здоровье, а также степень предрасположенности к некоторым заболеваниям, пишет Menslife.com.

Представители науки из Германии считают, что отказ от полноценного завтрака на 33% увеличивает риск развития у людей сахарного диабета 2-го вида.

Для получения информации эксперты изучили особенности рациона порядка 100 тысяч людей. Также ученые анализировали их кулинарные и бытовые привычки, заболевания и состояние здоровья.

Выяснилось, что люди независимо от возраста и здоровья, которые игнорируют завтрак, рискуют заболеть сахарным диабетом по сравнению с теми, кто завтракает полноценно. Если не завтракать регулярно (четыре раза в неделю без завтрака), риск скорого развития опасной болезни повышается уже на 55 процентов.

Без полезного завтрака быстрее появляется чувство голода и человек увлекается всякими бутербродами и тем, что попадется под руку, и зачастую состоящими из вредной пищи. В результате может появиться лишний вес, который тоже навредит здоровью.

Организатор эксперимента утверждает, что около 30 процентов людей предпочитают не завтракать. Чаще всего так поступают те, кто борется с лишними килограммами. Но это неправильный путь. Дневные быстрые приемы пищи не дают достигнуть желаемого результата.

Ученые советуют полноценно завтракать каждый день. Лучше всего утром употреблять злаки, овощи и другую пищу без сахара.

Исследование в очередной раз доказало, как сильно влияет рацион на здоровье и самочувствие людей.

Чтобы снизить риск появления проблем со здоровьем следует в первую очередь правильно питаться и не забывать о физических нагрузках.