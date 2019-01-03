Не из России: Волочкова рассказала о новом любовнике
Анастасия Волочкова продолжает скрывать личность своего нового возлюбленного, который частями (то носками, то одной рукой) появляется у нее на странице в Instagram. Впрочем, некоторые факты о своем ухажере она все же готова предать огласке.
К своим 42 годам красавица Анастасия Волочкова успела добиться заметных успехов в карьере. Тепер бывшая прима-балерина Большого театра регулярно радует своих поклонников фотографиями с шикарного отдыха в теплых странах и в подмосковном поместье, пишет Дни.ру.
Однако пользователи Сети переживают за личную жизнь танцовщицы. Дескать, за время упорной работы на сцене она, несмотря на свои выдающиеся внешние данные, так и не смогла встретить человека, который бы разделил с ней жизнь. Впрочем, на фото на ее странице в Instagram мелькает некий мужчина. Даже самые пытливые фанаты не в силах вычислить личность человека по его носкам или кисти руки.
"У меня сейчас есть в жизни любовь, есть мужчина. Впервые я не стала афишировать эту любовь, показывать лицо своего любимого. Это очень чистые, красивые, интересные отношения", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Анастасию Волочкову.
Она опровергла заявления некоторых пользователей Сети, что встречается с собственным охранником: "Мой мужчина уж точно не охранник, как писали сплетники". Для того, чтобы это понять, по ее словам, достаточно посмотреть на фото, где на руке у него надеты часы за два миллиона рублей.
Впрочем, некоторые детали о своем новом возлюбленном она все же решилась раскрыть. "Это невероятный мужчина. Во-первых, он европеец, а там семью создают уже ближе к 40 годам. Он разговаривает на нескольких языках, в чем мы тоже с ним сошлись", – заметила она, отвечая на вопрос, не смущает ли ее, что избранник к 38 годам так ни разу и не создал семью.