Пятница наступила: скорее узнайте гороскоп на 4 января!

Овен

День приятных неожиданностей, а также событий, которых вы давно ждали. Появляется возможность заняться любимым делом, творческие способности находятся на высоком уровне, сильна интуиция. К вашему мнению готовы прислушаться родственники и друзья, можно выступать с инициативой, предлагать что-то необычное, в том числе способы проведения досуга. Могут возникнуть бытовые проблемы, поспешность вряд ли окажется полезной в их решении.

Воспользуйтесь возможностью провести время с членами семьи, при необходимости – оказать им помощь. Не стоит давать любимому человеку советов: ваши слова могут быть истолкованы неправильно, что может не лучшим образом сказаться на отношениях.

Телец

Приятный день, который обещает быть насыщенным и интересным. Однако следует избегать перегрузок, не нужно испытывать свой организм на прочность. Стремление к новым ощущениям может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны, внимательны и благоразумны. Следует также отметить, что наверняка найдутся люди, готовые о вас позаботиться – не стоит мешать им.

Продолжается благоприятный период для начала, укрепления и развития романтических отношений. Вы привлекательны, оригинальны, полны энергии и задора – стоит ли удивляться, что мало кто может остаться к вам равнодушным? Найдется время на приятные и полезные дела, встречи с друзьями, покупки.

Близнецы

День характеризуется некоторым снижением активности, потерей интереса к делам, которые совсем недавно казались необыкновенно увлекательными. При этом многократно усиливается тяга к экстравагантным, ярким, запоминающимся, и отнюдь не дешевым развлечениям. Старайтесь контролировать расходы – они могут оказаться очень значительными.

Не лучшим образом сложатся отношения с людьми, с которым вам предстоит встретиться после долгой разлуки. Стоит отказаться от дальних поездок. Не давайте необдуманных обещаний – вы не отдаете себе отчета в том, как сложно будет их сдержать. День подходит для приема гостей или романтического свидания.

Рак

Хотя позитивные тенденции весьма сильны, этот день принесет, увы, не только приятные эмоции. Вероятны сложности в отношениях с любимым человеком; разногласия будут тем более острыми, чем больше терпения и снисходительности вы проявите. Постарайтесь сразу обозначить свою позицию и идите на уступки лишь в том случае, если в них действительно возникнет необходимость.

Родственники ждут от вас внимания и заботы, но вряд ли выразят желание прийти вам на помощь. Общение с друзьями принесет радость, отличным средством поднят себе настроение станет небольшая поездка, посещение театра или концертного зала. Недомогания маловероятны, но перегрузок все же лучше избегать.

Лев