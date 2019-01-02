Ср, 2.01.2019
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  • Она называет это трусиками? Звезда реалити-шоу надела бикини, но его еще нужно разглядеть...

Она называет это трусиками? Звезда реалити-шоу надела бикини, но его еще нужно разглядеть...
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Американская звезда реалити-шоу 16 and Pregnant (Беременна в 16) Фарра Абрахам устроила себе отдых на пляже в Лос-Анджелесе

ФОТО: Vida Press

Фарра прогулялась по берегу в бикини золотого цвета. И если к верху купальника ни у кого вопросов не возникает, то низ, состоящий из двух боковых лент и крошечного кусочка ткани, обескураживает. 

ФОТО: Vida Press

ФОТО: Vida Press

Напомним, 16 мая прошлого года Фарра появилась на показе мод в Каннах в платье со смелым разрезом и без белья. Звезда с удовольствием демонтрировала интимное место фотографам и купалась во всеобщем внимании. 

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