Она называет это трусиками? Звезда реалити-шоу надела бикини, но его еще нужно разглядеть...ФОТО!
2 января 2019, 11:29
Американская звезда реалити-шоу 16 and Pregnant (Беременна в 16) Фарра Абрахам устроила себе отдых на пляже в Лос-Анджелесе
Фарра прогулялась по берегу в бикини золотого цвета. И если к верху купальника ни у кого вопросов не возникает, то низ, состоящий из двух боковых лент и крошечного кусочка ткани, обескураживает.
Напомним, 16 мая прошлого года Фарра появилась на показе мод в Каннах в платье со смелым разрезом и без белья. Звезда с удовольствием демонтрировала интимное место фотографам и купалась во всеобщем внимании.