Звезды российского кино везут в Таллинн «Наливные яблоки»

Пьеса «Правда - хорошо, а счастье - лучше» была написана Островским в 1876 году специально к бенефису его друга – актера Николая Музиля - как житейская комедия. Такой она остается и сегодня.

Тихое Замоскворечье. Наливаются ароматные плоды в яблоневых садах. Так хочется любви молодым сердцам. Но так много вещей не укладывается в купеческие понятия о счастье и благородстве, правде и чести, свободе и достоинстве!.. Неужели, чтобы воссоединиться с любимым, надо ждать счастливого случая? А может всё изменит тайный доброжелатель?

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Властная старуха Мавра Тарасовна, мать московского купца Амоса Панфиловича Барабошева, ищет для своей внучки Поликсены жениха-генерала. Но девушка любит приказчика Платона Зыбкина, честного и бедного парня. Против Платона строят козни Амос Панфилович с приказчиком. Платону грозит долговая тюрьма. Но не зря у доброй няньки Поликсены, решившей помочь влюбленным,

соответствующее имя — Филицата, что значит „счастье“. Ее стараниями в доме появляется новый сторож - отставной унтер-офицер Сила Ерофеевич Грознов, любовь прежних лет Мавры Тарасовны. Перепуганная его появлением, купчиха согласна на всё – выводит на чистую воду своего сына с приказчиком, уничтожает вексель Платона и разрешает внучке выйти за него замуж.