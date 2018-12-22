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Фото застрявшего за стеклом кота «взорвало» интернет

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2521507 11/02/2014 A Siberian cat at the international cat exhibition fair in Kaliningrad. Igor Zarembo/RIA Novosti

ФОТО: Igor Zarembo/RIA Novosti

20 декабря пользователь Twitter под ником @xeropls опубликовал несколько изображений застрявшего кота, которое мгновенно стало хитом интернета. Неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло: если верить комментариям, то это было в тематическом "кошачьем" ресторане Китая, пишет Сегодня.

Несмотря на ситуацию, кот не очень обрадовался перспективе вылезти из-под витрины. Позу животного посчитали идеальной иллюстрации для случаев, когда приходится выходить из зоны комфорта.

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