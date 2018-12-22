Фото застрявшего за стеклом кота «взорвало» интернет
22 декабря 2018, 15:20
20 декабря пользователь Twitter под ником @xeropls опубликовал несколько изображений застрявшего кота, которое мгновенно стало хитом интернета. Неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло: если верить комментариям, то это было в тематическом "кошачьем" ресторане Китая, пишет Сегодня.
Несмотря на ситуацию, кот не очень обрадовался перспективе вылезти из-под витрины. Позу животного посчитали идеальной иллюстрации для случаев, когда приходится выходить из зоны комфорта.
December 19, 2018