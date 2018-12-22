Сын Дмитрия Нагиева показал полуобнаженную возлюбленную

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл пошел по стопам отца: молодой человек снимается в кино. Недавно он принимал участие в работе над картиной «Холоп». Также молодой человек задействован в проекте, название которого пока не раскрывает. Вместе с ним там снимутся Дарья Чаруша и Аглая Тарасова.

Перед Новым годом Кирилл устроил себе отпуск. Он отправился на Бали, где сейчас стоит отличная погода. Судя по всему, вместе с Нагиевым отдыхает его девушка. Сегодня актер поделился трогательным снимком избранницы. Тело возлюбленной парня прикрывает лишь белое полотенце, замотанное на груди. Девушка искренне улыбается на камеру. Подписчики Кирилла отметили, что она очень красивая и естественная, что сейчас редкость.

Кирилл и Юлия встречаются около восьми лет. Сначала актер скрывал ото всех отношения с избранницей. Первое время девушка даже не знала, кто отец молодого человека.

«Кирилл сам хотел добиться успеха, не через папу. Поэтому какое-то время скрывал от Юли, кто его отец. А когда раскрыл секрет, выяснилось, что в ее семье с удовольствием смотрели сериал «Осторожно, модерн!» про прапорщика Задова. Юля училась на графического дизайнера и подрабатывала – танцевала go-go в ночных клубах. Сейчас она работает по специальности», — рассказывала подруга Юли.

Кирилл и его подруга не торопятся оформлять отношения. Сын Дмитрия хочет достичь определенных успехов в карьере, а потом уже создавать семью.

Влюбленные много путешествуют: они побывали во Франции, Болгарии, Сочи. По словам общих знакомых, у молодых людей много совместных интересов, и им очень хорошо вместе. Ко всему прочему, отец Кирилла Дмитрий Нагиев полностью одобряет выбор сына. Юлия сейчас является создателем эко-кемпинга на берегу лесного озера в Карелии.